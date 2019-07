Joint Research Center Zeeland wordt markant gebouw in Middelburg

Het onderzoekscentrum komt naast het gebouw van de Hogeschool Zeeland aan het Groene Woud in Middelburg. Het wordt in eerste instantie gebruikt door University College Roosevelt, de HZ University of Applied Sciences en Scalda. Maar ook onderzoekers van andere kennisinstellingen en bedrijven zoals NIOZ en Wageningen Marine Research kunnen er terecht.

In het JRC gaan deze instellingen samenwerken aan onderzoek op het gebied van water, energie, voedsel en duurzame grondstoffen. Het is de bedoeling dat ze kennis en ervaring uit gaan wisselen. De studenten zijn afkomstig van verschillende onderwijsniveaus en werken samen met overheden en bedrijfsleven aan onderzoeksprojecten. Nu studeren er nog 800 studenten aan het Groene Woud in Middelburg, dat zijn er straks 1200.

Ruimte voor laboratoria

Het gebouw krijgt vier verdiepingen, en wordt zoveel mogelijk duurzaam gebouwd. Het heeft straks een oppervlakte van 4.300 m2. Het huidige HZ-pand wordt op drie verdiepingen gekoppeld aan het JRC. Het gebouw krijgt een groot dakterras en een glazen kas in het hart. In het gebouw komt ruimte voor laboratoria, voor de afdelingen Ecologie, Chemie, Engineering en Data Science.

Het voorterrein van het gebouw aan het Groene Woud wordt gerenoveerd, waardoor er een natuurlijke verbinding met het Bolwerk moet ontstaan. Het is een wens om het fietspad dat daar nu nog loopt te verleggen, zodat de studenten zo het park in kunnen lopen. De bouw begint volgend jaar. Het is de bedoeling dat het Joint Research Center in het studiejaar 2012/2022 in gebruik wordt genomen.

Impressie van het Joint Research Center Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Vestigingsklimaat

De bouw van het JRC is de eerste stap naar de realisatie van een Beta Campus Zeeland, een soort van technische universiteit. "Studeren kan overal", stellen de initiatiefnemers. "Daarom wordt onderscheidend en excellent onderwijs steeds belangrijker. Kennis is een belangrijke motor voor de verdere ontwikkeling van een krachtige regio. Door de koppeling van bedrijven, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen ontstaan innovaties en verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners", schrijven de initiatiefnemers in een verklaring.