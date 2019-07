Politie weet na anderhalve week nog steeds niet wie dode vrouw Westdorpe is

Hier zie je waar de dode vrouw gevonden werd. (foto: Avrotros)

Vorige week besteedde het tv-programma voor het eerst aandacht aan de zaak. Net als vanavond werden er toen foto's van de overleden vrouw getoond. Je kunt deze foto's via deze link bekijken. Let op: deze kunnen als schokkend worden ervaren.

'Ze lag hooguit één of twee dagen in het weiland'

Anderhalve week geleden werd het lichaam van de vrouw in een weiland langs de Sint Anthoniekade bij Westdorpe gevonden. Sindsdien tast de politie in het donker over haar identiteit. Door de verwondingen op haar lichaam, gaat de politie uit van een misdrijf. Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk lag het lichaam van de vrouw een of hooguit twee dagen in het weiland voor het gevonden werd.

"Haar lichaam moet daar door iemand zijn neergelegd, ergens tussen donderdag 20 juni en zaterdagochtend de 22e. Daarom willen we graag spreken met getuigen die in die periode in de buurt van het weiland langs de Anthoniekade zijn geweest."

De omgeving werd afgezet na de vondst van de dode vrouw. (foto: HV Zeeland)

Ondanks de inmiddels meer dan 95 binnengekomen tips, is nog steeds niet duidelijk wie de vrouw is. Van Hooijdonk: "Er zijn verschillende mogelijke namen van de overleden vrouw genoemd." De politie heeft alle tips nagetrokken. "Iedere keer bleek het toch niet de vrouw te zijn die we in het weiland bij Westdorpe hebben gevonden."

Signalement

Het slachtoffer is een blanke vrouw tussen de 50 en 60 jaar met een normaal postuur en kort rossig haar. Ze is 1.65 tot 1.70 meter lang, heeft geen tatoeages en werd zonder kleding aangetroffen.

