Burgemeester Hulst: 'Ik ben me rot geschrokken'

Tijdens het onderzoek werd in Hulst in geen enkel café, sportkantine of slijterij gevraagd naar de leeftijd en een ID. Volgens Mulder moeten de horecagelegenheden maatregelen nemen: "Er is een brief onderweg naar de ondernemers dat het anders moet. Anders worden er maatregelen genomen. Zover zal het ook niet komen neem ik aan."

Burgmeester Mulder over onderzoek alcohol

Horeca Nederland pleit voor meer controles

Michel Kloeg van Koninklijke Horeca Nederland vindt de uitkomst van het onderzoek zeer teleurstellend. Hij pleit voor meer controles. "En als een zaak drie keer in de fout gaat, trek je de vergunning in."

Een deel van het probleem heeft volgens Kloeg te maken met de leeftijd van de jongeren achter de bar. "Je mag als 16-jarige achter een bar staan en biertjes tappen, maar voor sommigen is het dan heel moeilijk om een ID te vragen aan een ouder iemand."

Ook Gerard Rabelink is teleurgesteld. Hij is niet alleen burgemeester van Schouwen-Duiveland, maar is ook voorzitter van de stuurgroep 'Laat Ze Niet Verzuipen'. Rabelink wijst erop dat er al heel veel tijd, geld en energie is gestoken in preventie, energie en informatie over de gevaren van alcoholgebruik onder jongeren.

Als het niet anders kan, gaan we over tot boetes. " Burgemeester Rabelink (Schouwen-Duiveland)

"Aan de jongeren zelf, hun ouders, scholen maar ook aan commerciële en para-commerciële organisaties. Daar moeten we mee blijven doorgaan. Aan de andere kant moeten we ook optreden, meer mystery shoppers inzetten. Als het niet anders kan, gaan we over op boetes. Want het laten zien van een ID door jongeren die alcohol willen kopen is een wettelijke verplichting. Dat hebben we nu eenmaal met z'n allen afgesproken in het land."

