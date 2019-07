Stripboek over de Slag om de Schelde

Stripboek over Slag om de Schelde (foto: Arthur Scheijde)

Het stripboek gaat over de Canadese oorlogscorrespondent Jim Borden die meekijkt bij de bevrijding van Zeeland. Als hij aan land komt ziet hij dat een groot deel van een peloton voor zijn ogen slachtoffer wordt van een sluipschutter. Jim gaat op onderzoek, omdat hij niet kan rusten voor hij de identiteit van de sluipschutter weet.

Jeugd kennis laten maken

Volgens uitgever Anthoni Fierloos van Het Paard van Troje is het stripboek gemaakt om een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken. "We willen dat de jeugd ook iets kan lezen over de Slag om de Schelde, maar het is echt voor iedereen."

Tekenaar van het stripboek is Arthur Scheijde. Samen met Willem Meijer verzorgt hij ook het verhaal over de correspondent. Het stripboek van 48 pagina's kost tien euro en is ook te koop in een hardcover- en dossiereditie inclusief schetsen.

Slag om de Schelde

De Slag om de Schelde, één van de grootste operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Britse, Canadese en Poolse troepen hebben de opdracht de Westerschelde - de toegangsweg naar Antwerpen - te veroveren van de Duitsers. De Antwerpse havens zijn voor de geallieerden van cruciaal belang voor de toevoer van troepen en materiaal. Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren vormen in het najaar van 1944 het toneel van een ongekende strijd.