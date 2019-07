Nieuwe directeur voormalig Arduin: 'Er zijn locaties waar ik buikpijn van krijg'

"Ik heb inmiddels veel locaties bezocht", zegt de nieuwe bestuurder Roland Stavorinus. "Er zijn locaties, daar is het hartverwarmend oké. Maar er zijn ook locaties waar ik buikpijn van krijg."

Roland Stavorinus, bestuurder 's Heeren Loo Zeeland: "Ik vrees dat het nog jaren duurt." (foto: Omroep Zeeland)

De problemen worden nu stap voor stap door de nieuwe directie aangepakt. Op deze fronten zijn maatregelen getroffen:

1. Afspraken over de zorg worden vastgelegd

Van alle 450 inwonende cliënten wordt een zogenoemd 'zorgplan' geschreven, of, als het er al was, geactualiseerd. In het zorgplan staat welke zorg een cliënt krijgt. Samen met cliënten, ouders en medewerkers wordt gekeken hoe de situatie is en wat er nodig is. Stavorinus: "Ik wil dat er meer aandacht komt voor gesprekken, voor luisteren naar elkaar. We moeten elkaar beter gaan zien." Afspraken over de zorg voor cliënten moeten worden nagevolgd en regelmatig bijgewerkt. Dat gebeurde tot voor kort niet altijd.

2. Medewerkers krijgen weer scholing

Alle negenhonderd medewerkers van de gehandicaptenorganisatie krijgen bijscholing. "Dat is er zeker tien jaar niet geweest bij Arduin", zegt senior medewerker Wies Meeusen. Iedereen krijgt scholing in de Triple C-methode, waarbij het gewone dagelijkse leven van cliënten centraal staat. Wat zijn de behoeften en wat zijn de oorzaken van probleemgedrag? Verder is er scholing over vrijheidsbeperkende maatregelen en over medicatie. Wies Meeusen merkt al verschil: "Ik zie dat mensen weer enthousiast zijn en plezier in hun werk krijgen. En dat was er niet meer bij Arduin."

3. Nog een groot project: de huisvesting

"Ik vind dat soms echt heel slecht", zegt bestuurder Roland Stavorinus. "Arduin stond voor inclusie (meedoen in de maatschappij), maar ik ben op tal van plekken geweest waar inclusie ver weg is en waar eenzaamheid en verwaarlozing het onderwerp is. Zo serieus is het."

Cliënten wonen nu in tientallen kleine woonlocaties verspreid over een groot deel van Zeeland. 's Heeren Loo wil het wonen concentreren in zes wooncomplexen. Daar is de zorg makkelijker te organiseren. Vier wooncomplexen moeten nog worden gebouwd. Momenteel zoekt de nieuwe directie naar geschikte bouwlocaties.

De eerste maatregelen om de zorg voor cliënten te verbeteren zijn inmiddels genomen (foto: Omroep Zeeland)

De eerste stappen zijn gezet, maar alle veranderingen kosten tijd. Stavorinus: "Ik vrees dat het nog jaren duurt." Of de nieuwe bestuurder het wel ziet zitten? "Het is een zware klus. Als we maar sámen gaan bouwen en naar elkaar luisteren. We hebben een goed continuïteitsplan en daar gaan we nu invulling aan geven. Het komt goed."

