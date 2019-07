Hoe goed is jouw toeristen-Duits? Doe de quiz

Hoe goed is jouw Duits? Test het in de quiz (foto: Omroep Zeeland)

Vul hier de quiz in en test jouw toeristen-Duits. Het is anoniem. Er worden tien vragen gesteld en na afloop krijg je te zien hoe hoog jouw score is en wat de goede/foute antwoorden waren. Aan de quiz zijn geen prijzen verbonden. Wel worden er wat extra vragen gesteld omdat het tegelijk ook een kleine enquête is naar de toestand van het Duits in Zeeland. Vinden we het belangrijk dat Duitse gasten in hun eigen taal worden aangesproken?

Een bordje met Zimmer frei kan iedereen nog wel maken en ophangen. En vragen je gasten om Kaffee, dan heb je nog steeds geen probleem. Maar wat doe je als een gast om een Dose Bier vraagt? Geef ze dan niet een hele doos met twaalf blikjes, maar slechts één blikje. Want dat betekent het Duitse woord Dose. Het is maar één voorbeeld van 'valse vrienden' die zich verscholen houden in de Duitse taal. Dat zijn woorden die zoveel lijken op Nederlandse woorden dat we denken ze ook wel hetzelfde zullen betekenen. Dus niet.

Eten op het schoolbord

Het Duitse Mist betekent 'Verdorie!' Je moet daarom Nebel zeggen als je over het weer praat. Het is niet frisch buiten (Duits voor 'vers') maar kühl. Als je gasten zeggen dat ze het koud hebben, moet je niet aanbieden de Kachel aan te steken. Een Duitse Kachel is in het Nederlands een 'tegel'. Je zegt daarom Heizung. Als je wil dat ze bij binnenkomst hun schoenen vegen, moet je niet zeggen dat die fies zijn. Dat is hun woord voor 'achterbaks'. Ons 'vies' is hun schmutzig. Je Duitse gasten zitten vervolgens niet aan Tafel, want is hun woord voor 'schoolbord', maar am Tisch. Zeggen ze vervolgens dat ze gierig zijn, maak je dan geen zorgen, ze zullen echt wel voldoende eten bestellen. Want gierig betekent 'gulzig'.

Als je dagelijks (en gratis) jouw praktische vaardigheid in het Duits wil verbeteren, kun je je bijvoorbeeld abonneren op Nu Beter Duits.

Zimmer frei (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: