'Ik wil 100 worden en hoop dan mijn achterkleinkinderen in de zaak te zien'

"Ik vind het geweldig!" begint opa Frans Vervaet. Hij begon eind jaren 50 met zijn broer. "Wij begonnen alles te repareren wat een motor had." Nu al die jaren later is het bedrijf uitgegroeid tot een speler op de wereldmarkt. "Ik heb er slechts een klein duwtje aan gegeven destijds, maar de jongens hebben natuurlijk de grootste duw gegeven en dat vind ik geweldig!"

Derde generatie

Inmiddels is ook een deel van de derde generatie, de kleinkinderen, aangetreden binnen het bedrijf. De huidige leiding bestaat nu nog uit de zonen van Frans Vervaet: Robin en Edwin. Doel is volgens Robin Vervaet om het over enkele jaren over te laten aan hun zonen en dochters. "Edwin en ik zijn beiden de 50 gepasseerd en wij willen een stap opzij doen uiteindelijk. En als onze kinderen goed met elkaar communiceren zoals we ze ook opgevoed hebben dan moet die nieuwe structuur ook lukken."

Productiehal van Vervaet in Biervliet (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe generatie bestaat op dit moment uit Klaas en Jelle, zoons van Edwin. "De rest is nog aan de studie", aldus Robin Vervaet. Maar uiteindelijk komen ze als neven en nichten samen in het bedrijf. "We kennen elkaar en hebben allemaal hetzelfde doel." zegt Klaas. "We willen de erfenis van opa en m'n vader en oom op een mooie manier voortzetten."

Honderd worden

"Sowieso kan het anders", zegt Jelle Vervaet. "Je loopt tegen sommige dingen aan waarvan je denkt: dat had je jaren geleden al kunnen doen." Edwin en Robin grinniken na deze uitspraak. "Ja kijk, de derde generatie moet het straks zelf doen. Goed of slecht, uiteindelijk is het hun feestje", zegt Robin. "Je moet het altijd beter doen en kritisch zijn op jezelf. Maar ook op een ander, vooral dat!", reageert Frans Vervaet. En qua groei voor de komende jaren ziet hij het helemaal voor zich. "Ik wil honderd worden en hoop dat ik dan mijn achterkleinkinderen in de zaak zie!"