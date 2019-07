Vooruitgang op grootste crisislocatie van Arduin: 'We geven nu bijna geen noodmedicatie meer'

Voorheen at iedereen op zijn eigen kamer, cliënten waren onrustig en medewerkers overwerkt en gespannen. "De stress was sky high", zegt medewerker Cindy Jansen. Nu is het rustiger. "Eén cliënt is nu al drie maanden zonder noodmedicatie. Voorheen was dat bijna dagelijks nodig", vertelt Jansen.

Alle medewerkers zijn bijgeschoold in de Triple C-methode. Daarbij wordt geleerd om beter te kijken naar de behoeftes van cliënten en naar de mogelijke oorzaken van probleemgedrag. Dat kan ook het gedrag van een zorgmedewerker zijn. "Soms kwamen medewerkers al gestrest een kamer binnen, het is een wisselwerking", aldus Jansen.

Het was ondenkbaar, maar bij Het Baken wordt nu samen gegeten (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen maanden zijn door 's Heeren Loo dringende maatregelen getroffen om de crisis in de zorg voor mensen met een beperking aan te pakken. Onrustige agressieve cliënten, overwerkt personeel en slechte huisvesting; de problemen waren schrikbarend. Aan alle kanten wordt gewerkt aan verbetering. Het failliete Arduin is overgenomen en heet nu 's Heeren Loo Zeeland.

De nieuwe directie werkt aan drie knelpunten: van iedere cliënt moeten betere afspraken gemaakt worden over de zorg en die moeten worden vastgelegd in een zorgplan, alle medewerkers krijgen bijscholing en er komt nieuwe huisvesting.

Christien en Jolanda wonen in Het Baken in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Bij Het Baken in Vlissingen zal het ook nog even duren voordat de zorg helemaal op orde is. De cliënten wonen nu nog in een verouderd bejaardentehuis. Zij zullen in de toekomst ook verhuizen naar een van de nieuwe wooncomplexen. Ondertussen wordt stap voor stap gewerkt aan het verbeteren van de zorg. "Ik denk dat we nu begonnen zijn. Ik zie de toekomst positief", zegt Jansen. En of bewoner Linda al iets merkt van de veranderingen? "Nee, maar dat komt misschien nog als ik hier langer woon."

