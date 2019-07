22 nieuwe tips over dode vrouw Westdorpe

Onderzoek naar dode vrouw Westdorpe (foto: HV Zeeland)

Gisteravond besteedde het tv-programma voor de tweede keer aandacht aan de zaak. Net als vorige week werden foto's van de overleden vrouw getoond. Na de eerste uitzending kwamen er meer dan 95 tips bij de politie binnen. Volgens woordvoerder Willem van Hooijdonk zijn er toen verschillende namen genoemd, maar bleek het iedere keer toch niet de vrouw te zijn die in Westdorpe werd gevonden. Daarom werden de foto's nog een keer getoond. "Er moet toch iemand zijn die haar mist of vermoedt wie ze is", zei Van Hooijdonk in het programma.

De foto's die gisteren en vorige week in Opsoring Verzocht werden getoond, zijn ook op de website van Omroep Zeeland gepubliceerd. Let op: deze kunnen als schokkend worden ervaren.

Op zaterdag 22 juni werd het lichaam van de vrouw gevonden in een weiland langs de Sint Anthoniekade in Westdorpe: een blanke vrouw tussen de 50 en 60 jaar met een normaal postuur en kort rossig haar. Ze is 1.65 tot 1.70 meter lang, heeft geen tatoeages en werd zonder kleding aangetroffen.

De politie gaat ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen, omdat op haar lichaam verwondingen zijn gevonden. Volgens de politie lag het lichaam één of twee dagen in het weiland voor het gevonden werd.

