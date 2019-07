Ruzie 'opstandeling' Bram van Leeuwen en gemeente Veere haalt landelijke tv

Vanavond wordt het conflict tussen Bram van Leeuwen en de gemeente Veere onder de loep genomen. Met als ingrediënten: een juridische afdeling die niet zou misstaan bij een stad van 100.000 inwoners, minicampinghouders die niets willen zeggen uit angst voor de gevolgen en een algehele ongemakkelijkheid als de naam Bram van Leeuwen in het Veerse stadskantoor weerklinkt.

Oorsprong van de ruzie

Hilbrand valt in Veere met haar neus in de boter. De gemeente en juridisch adviseur Bram van Leeuwen vechten al sinds 2008 de ene rechtszaak na de ander uit. De kiem van het conflict ligt op de minicamping de Heksenketel van Van Leeuwens zus. Het uitbreiden van campingplekken, het aanpassen van woningen of toiletgebouwen; Van Leeuwen en Veere vliegen elkaar constant in de haren.

Als ik de gemeente voor de camera ga af zitten kraken, dan kan ik natuurlijk wel hebben dat ze mij het weekend te pakken gaan nemen." Anonieme minicampinghouder over de gemeente Veere

Hilbrand probeert erachter te komen waar het nu precies misgaat. Het blijkt dat Veere één van de meest aangeklaagde gemeentes van Nederland is. Een groot deel van die rechtszaken komt voor rekening van Bram van Leeuwen. Hij stelt dat er in Veere vaak met twee maten wordt gemeten, dat er sprake is van willekeur onder de ambtenaren.

Bang om te reageren

Wanneer telefonisch aan minicampinghouders om commentaar wordt gevraagd, wil niemand reageren. "Als ik de gemeente voor de camera ga af zitten kraken, dan kan ik natuurlijk wel hebben dat ze mij het weekend te pakken gaan nemen", zegt één campinghouder. Een andere minicampinghouder, Jan de Korte uit Mariekerke, gelooft dat hij extra hard wordt aangepakt door Veere, omdat Van Leeuwen hem vertegenwoordigt.

Aan de andere kant zegt de Veerse wethouder Steketee dat de ambtenaren angst hebben voor Van Leeuwen, en dat ze niet meer 'buiten hun muurtje' durven kijken. Hij oppert dat Van Leeuwen een verdienmodel heeft gevonden doordat de proceskosten die vergoed worden bij hem in de zak verdwijnen, omdat hij zijn eigen advocaat is.

Claims wethouder zijn overdreven

De claims van Steketee dat Van Leeuwen 700 brieven per jaar stuurt, dat er honderden rechtszaken zijn aangespannen en dat Veere 75 procent van de rechtszaken wint zijn volgens Hilbrand nogal overdreven.

Als Hilbrand aan Steketee vraagt of hij überhaupt weleens is langs geweest bij Van Leeuwen gebeurt er iets opmerkelijks. Hij zegt in eerste instantie: "Ik mag daar niet langs", om zichzelf snel te verbeteren met: "Ik ga daar niet langs", en de programmamakers te sommeren die passage eruit te halen. De angst iets verkeerds te zeggen reikt tot in de top van het Veerse bestuur.

In de hele gemeenteraad tegenstanders

Ook andere politici zijn enorm voorzichtig als het gaat over Van Leeuwen, zoals CDA'er Pieter Wisse: "Die veelklager Van Leeuwen is iemand die alles wat ik zeg in een rechtszaak gebruikt." Omdat bij de vorige verkiezingen de rollen van oppositie en coalitie zijn omgedraaid, heeft Van Leeuwen in de hele gemeenteraad tegenstanders.

Het is geen angst, het is prestige." Lydia van Leeuwen, eigenaar minicamping

De familie Van Leeuwen betwijfelt dat het angst is die de ambtenaren drijft. Een voorstel van de Raad van State om nog een keer een bemiddelaar in te schakelen wordt toegejuicht door de Van Leeuwens, mits het de Raad van State zelf is die de bemiddelaar uitkiest. Tot op heden hebben ze nog geen reactie van Veere ontvangen, zeggen ze: "Het is geen angst, het is prestige".

Integriteitsonderzoek

Hilbrand confronteert burgemeester Van der Zwaag met een integriteitsonderzoek waarin staat dat Veerse ambtenaren geschillen soms persoonlijk maken. De burgemeester zegt dat te willen voorkomen, maar vertelt er niet bij hoe hij dat voor zich ziet.

De programmamaakster verlaat Veere met twijfel of er ooit een oplossing komt. Aan de ene kant is er een luis in de pels die veel plezier lijkt te hebben in het recht halen voor zijn cliënten, terwijl aan de andere kant een gemeente zich steeds dieper in juridische loopgraven terugtrekt. En er uiteindelijk niets beweegt.

