Misschien komt de volgende Lieke Martens wel uit Wemeldinge

Allemaal in een oranje tenue proberen de meiden de voetbal zo lang mogelijk hoog te houden. "Zo oefenen we een beetje mee met het échte Nederlandse team", vertelt de 11-jarige Frédérique Meijboom uit Wemeldinge. Frédérique is fan van het Nederlandse vrouwenelftal en kan niet wachten tot ze thuis voor de televisie zit. "We hebben eerst nog schoolmusical. Maar als die klaar is, dan cross ik naar huis en ga ik televisie kijken. Ik wil de wedstrijd wel echt nog zien."

Meiden op schoolplein in Wemeldinge aan het voetballen (foto: Omroep Zeeland)

Het idool van Frédérique is natúúrlijk Lieke Martens, zoals bij veel jonge voetbalmeisjes. "Ik wil later net als zij zijn. Ik moet eerst nog een beetje trainen bij mijn voetbalvereniging in Kloetinge, maar ooit kom ik ook in het Nederlandse vrouwenelftal. Ik voetbal nu nog maar twee keer in de week, maar volgend seizoen wordt dit drie keer en dan word ik alleen maar beter." Frédérique pakt de voetbal terwijl de meiden om haar heen tellen: één, twee, drie, vier, tot en met vijftien houdt ze de bal hoog.

En natuurlijk hebben de Wemeldingse voetballiefhebbers ook al een voorspelling gedaan voor vanavond. "Wij denken dat het 2-1 wordt voor Nederland. Maar ze moeten gewoon winnen. Ik hoop het echt!"