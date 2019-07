Hoogste punt Westerschans: verwarmen en koelen met ijsbuffer

Het eerste deelproject van Westerschans omvat 83 sociale huurwoningen, waarvan 70 appartementen en 13 kadewoningen. De oplevering hiervan staat gepland voor maart 2020. Op de begane grond komen commerciële ruimtes, onder meer voor een supermarkt. Deze worden half oktober 2019 opgeleverd.

Verwarmen met ijs

Het woon- en winkelcentrum Westerschans wordt straks verwarmd en gekoeld met een ijsbuffersysteem, waarbij fossiele energie zoals gas overbodig wordt. Een warmtewisselaar onttrekt via een warmtepomp warmte aan het water in een ondergrondse tank, dat daardoor bevriest. De warmtepomp brengt het water voor de cv-installatie en het tapwater op de gewenste temperatuur. In de zomer zal de warmtewisselaar worden gebruikt om de woning te koelen.

Reclame voor het ijsbuffersysteem waarmee de woningen en winkels verwarmd en gekoeld gaan worden. (foto: Omroep Zeeland)

Tientallen mensen kwamen de appartementen bekijken die nu gebouwd worden. Dat zijn appartementen voor de sociale woningbouw, mensen kunnen zich daar eind van dit jaar voor inschrijven. De aanwezigheid van de ijsbuffer is voor sommige kopers van de appartementen die nog gebouwd moeten worden, mede een reden om er te gaan wonen. "Dat is een leuke bijkomstigheid", laat een man weten. "Het is toch mooi om mee te maken dat we van deze moderne technieken gebruik kunnen maken."

Van het gas af

"We moeten in 2030 toch van het gas af", laat een bezoeker van het modelappartement weten. "We hebben besloten om nog niet te verhuizen en nog 1 keer te investeren in ons eigen appartement. Maar als we nu al van het gas af zouden moeten, zou dat zeker een overweging zijn geweest om wel te verhuizen. Die hele energietransitie gaat toch een hoop geld kosten."

Het tweede deelproject van Westerschans start direct na de bouwvakantie. Daarbij gaat het om 29 koopappartementen en 3 winkels op de begane grond. De oplevering van dit tweede deelproject staat gepland voor eind 2020. Volgende fases zijn nog in ontwikkeling.