Op deze Zeeuwse treinstations stappen de meeste passagiers in en uit

Trein bij Middelburg (foto: Conny van der Horst)

Station Goes was vorig jaar op een gemiddelde werkdag het begin- of eindstation van 7.187 passagiers, iets minder dan het jaar ervoor. Daarna komt station Middelburg met 4.666 passagiers per werkdag, in Vlissingen stapten 2.728 in of uit. Op station Rilland en Arnemuiden stapten vorig jaar de minste passagiers in of uit een trein: 477 in Rilland en 500 in Arnemuiden. Per station zijn er geen opvallende uitschieters ten opzichte van het jaar ervoor.

Aantal in- en uitstappers op Zeeuwse stations

2017 2018 Verschil Vlissingen 2.769 2.728 -1% Vlissingen-Souburg 964 947 -2% Middelburg 4.559 4.666 2% Arnemuiden 500 517 3% Goes 7.187 7.148 -1% Kapelle-Biezelinge 1.264 1.277 1% Krabbendijke 669 672 0% Kruiningen-Yerseke 851 872 2% Rilland-Bath 477 465 -3% Totaal 19.240 19.292 0% Bron: NS

De Zeeuwse stations hebben bij elkaar iets meer reizigers verwerkt dan in 2017. Vorig jaar stapten 19.292 mensen in of uit een treinstation in Zeeland, dat is 52 meer dan het jaar ervoor. Het grootse station in Nederland is Utrecht Centraal met gemiddeld 194.000 in- en uitstappers per werkdag. De kleinste stations waar de NS rijdt, zijn Eijsden met 160 in- en uitstappers en Soest met 218.