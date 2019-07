Onderwijsinspectie geeft vier Zeeuwse basisscholen onvoldoende

Vier Zeeuwse basisscholen scoren een onvoldoende bij de onderwijsinspectie (foto: Omroep Zeeland)

Een van die scholen met een onvoldoende, is de Omnibus in Vlissingen, een openbare basisschool met rond de honderd leerlingen. De school staat vanaf februari onder extra toezicht en heeft tot november de tijd gekregen om het onderwijs te verbeteren. De school kreeg een onvoldoende omdat er volgens de inspectie te weinig structuur was op school.

Inspecteurs vonden het taalonderwijs onder het verwachte niveau, vooral op het onderdeel 'woordenschat' had de inspectie het een en ander aan te merken. Daarnaast was er weinig rust en stabiliteit op school, voelden sommige leerlingen zich niet veilig en vertrouwden ze hun leraar niet voldoende om hun verhaal te doen als ze werden gepest.

Ook lieten de tussentijdse toetsresultaten een dalende lijn zien. Als die dalende lijn door zou zetten, heeft dit op termijn invloed op de eindscores. Die dreigden lager uit te gaan vallen dan de ondergrens die de Onderwijsinspectie stelt.

'Pure pech'

De slechte score is volgens de nieuw aangestelde directeur Henk Weemaes van de Vlissingse school mede veroorzaakt door 'pure pech'. Door een hoog ziekteverzuim waren er veel invalkrachten actief op de school. "Er was een klas die vier verschillende leraren had", zegt Weemaes. "En dan is het logisch, maar vervelend, dat dit invloed heeft op de rust en stabiliteit op de school."

Directeur vervangen

Naar aanleiding van het rapport, greep het schoolbestuur in. De directeur werd vervangen, er is een nieuwe lesmethode besteld en de invallers zijn ingewisseld voor vaste krachten. Naar aanleiding van de slechte beoordeling zijn twee kinderen door hun ouders van school gehaald. "Ieder kind is er één te veel", zegt Weemaes hierover.

Maar al met al is de schade beperkt gebleven. De school is nu hard op weg om in november weer naar behoren te scoren. De feedback die de school van de Onderwijsinspectie krijgt naar aanleiding van extra inspecties, bevestigen de gevoelens van de directeur dat ze op de goede weg zitten. "En na november gaan we gewoon door, om te kijken waar we nog verder kunnen groeien."

Zeeuwse scholen met onvoldoende

Basisschool Plaats Acaciahof Middelburg Acaciahof II Middelburg Sint-Petrus - de Wegwijzer Schoondijke De Omnibus Vlissingen

Het aantal basisscholen dat onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie staat verschilt ieder jaar. Een school staat meestal voor een periode van een jaar onder toezicht, daarna zijn in de meeste gevallen de problemen verholpen en is die extra controle niet meer nodig.

De Onderwijsinspectie bekijkt van iedere school elk jaar de leerresultaten en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen. Ook wordt het jaarverslag bestudeerd. Als alles volgens de verwachtingen van de inspectie verloopt, en er ook geen signalen van ouders, leraren of leerlingen zijn binnengekomen is de jaarlijkse analyse klaar. Schoolbesturen horen hier niks over. Mochten er wel vragen of onduidelijkheden zijn, dan wordt er een uitgebreider onderzoek gedaan. Los van de jaarlijkse analyse wordt iedere school eens in de vier jaar bezocht. De jaarlijkse analyses vormen de basis van deze bezoeken. Scholen kunnen dan een slecht, onvoldoende, voldoende of een goed scoren. Bij de eerste twee scores wordt een school onder extra toezicht geplaatst en moet er een verbeterplan worden opgesteld door het schoolbestuur. De vier Zeeuwse scholen die nu onder toezicht staan, scoren allemaal een onvoldoende. Er zijn dus geen slechte scholen in Zeeland op dit moment.

Omdat het aantal scholen dat onder toezicht staat fluctueert, kan niet worden gezegd of het beter of slechter gaat met het Zeeuwse basisonderwijs. Zo stonden er begin 2015 opeens zes scholen onder toezicht, terwijl dat er een half jaar daarvoor nog maar twee waren. Als verklaring voor die stijging gaf de Onderwijsinspectie als reden op dat er extra was gecontroleerd, en dan zien de inspecteurs ook meer problemen. De zes scholen van toen staan niet meer onder toezicht.