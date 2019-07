Vrijgesproken Syriëganger opnieuw voor rechter

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De man is geen onbekende voor justitie. In 2017 moest hij voor de rechtbank komen, omdat hij werd verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De Middelburger zou in 2013 naar Syrië zijn gereisd en in oktober 2016 bij een nieuwe poging zijn aangehouden. Het Openbaar Ministerie eiste toen vier jaar cel tegen de man.

Zorgelijk en bedenkelijk

De rechter noemde deze zaak destijds zorgelijk en bedenkelijk, maar niet voldoende om de man te veroordelen. Volgens de rechter had de man mogelijk wel veroordeeld kunnen worden voor 'voorbereidingshandelen om deel te nemen aan de strijd in Syrië', maar dat was hem niet ten laste gelegd.

Nu staat de man dus terecht voor 'bedreiging met terroristisch misdrijf. Daarop staat een zwaardere straf dan een 'gewone' bedreiging.

De verdachte, die nu nog vastzit voor een ander strafbaar feit en half juli vrijkomt, mag deze zaak in vrijheid afwachten. Hij moet zich echter wel aan strenge voorwaarden houden van de rechter. Zo moet hij zich melden bij de reclassering en meewerken aan hun traject. Ook moet hij in behandeling bij Emergis en zijn medicijnen innemen. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is 7 oktober.