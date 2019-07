Op de fiets naar Parijs: een eerbetoon in de strijd tegen depressie

"De fietstocht is een eerbetoon aan mijn vader Jack", vertelt Fleur Paas. "Mijn vader heeft jarenlang gekampt met depressies en is daar uiteindelijk aan overleden. Waar hij nog wel blij van werd, was fietsen. Fanatiek als hij was, fietste hij in zijn eentje naar de Dordogne, in Frankrijk. En dat wij nu met deze groep een deel van zijn reis overdoen, dat is gewoon echt een heel mooi eerbetoon."

Middelbare scholen

De fietsers willen met de fietstocht dertigduizend euro ophalen voor Stichting Route Jack. Het geld gaat naar een theaterstuk, dat moet gaan over depressie en moet uitgevoerd worden op verschillende middelbare scholen door het hele land.

"Jack was mijn collega; een echte inspiratie. Toen hij depressief werd, wisten wij niet hoe wij er mee om moesten gaan: moet je iemand alleen laten, moet je juist naar iemand toegaan? Ik had werkelijk geen idee", vertelt Rik Bakker, één van de wielrenners.

Fietsers voor Stichting Route Jack op de Oude Markt in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"Omdat ikzelf geen idee had hoe ik met de depressie van Jack om moest gaan, willen wij nu door middel van de stichting en het theaterstuk jongeren hier over inlichten. Misschien depressie bij hunzelf, misschien bij de jongeren of ouderen om hen heen. Een theaterstuk zou een goede manier zijn om dat bij de jongeren over te brengen", aldus Bakker.

Ervaring met depressie

"Als jong meisje vond ik het heel moeilijk om te begrijpen wat er nou allemaal met mijn vader aan de hand was", vertelt Fleur. "Ik wist niet hoe ik mij moest gedragen of wat ik er aan moest doen. Dit kan voorkomen worden en het theaterstuk moet daarbij helpen. We willen jongeren laten zien dat je mág praten over depressies; we willen het bespreekbaar maken. Het moet gaan over de oorzaken én de gevolgen van de ziekte."

Stichting Route Jack wil eind dit jaar het theaterstuk kunnen bekostigen. De fietstocht duurt drie dagen, zaterdag willen de wielrenners Parijs binnenrijden.