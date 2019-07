Nu ook identificatieplicht in Belgisch zwembad vanwege overlast jongeren

Zwembad Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

Net als in Terneuzen moeten ook in Beveren de zwembadbezoekers zich bij de ingang identificeren, zodat hun gegevens bij overlast kan worden overgedragen aan de politie. In Terneuzen wordt daarnaast gebruikgemaakt van bodycams en zijn er extra camera's opgehangen die gericht zijn op de ligweide.

Overlast

In Beveren waren er afgelopen week wat moeilijkheden met jongeren van allochtone afkomst die vanuit Antwerpen naar het zwembad kwamen en daar overlast veroorzaakten. De Beverse burgemeester Marc Van de Vijver had ook al signalen opgevangen van problemen in Lier, aan de andere kant van Antwerpen.

Bezoekers moeten volgens de burgemeester beseffen dat ze niet anoniem de boel op stelten kunnen zetten. "Mensen die minder goede bedoelingen hebben in het zwembad moeten weten dat ze kunnen herkend worden en dat er dan eventueel sancties kunnen genomen worden, tot een zwembadverbod toe", vertelt Van de Vijver aan de Vlaamse omroep VRT.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat dit soort maatregelen genomen worden in het Beverse zwembad. De laatste keer was wel inmiddels tien jaar geleden, meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Belgische en Nederlandse politie bij zwembad in Koewacht (foto: Hondengeleiders van de Politie Zeeland West-Brabant op Instagram)

De aanleiding voor deze hernieuwde aandacht voor dit probleem is de overlast die Belgische jongeren van Marokkaanse afkomst vorige week veroorzaakten in Koewacht. Ze vielen meisjes lastig, zorgden voor een dreigende sfeer en uiteindelijk moesten de Nederlandse en Belgische politie aan te pas komen om de lastpakken van het zwembadterrein te verwijderen.

