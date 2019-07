Verkoop havenappartementen Breskens start, ondanks uitstel Raad van State

Sinds deze week staan in de haven van Breskens verkoopborden voor de eerste reeks appartementen (foto: Jan Albregtse)

Maandag informeerde de Raad van State de betrokkenen in deze zaak dat de uitspraak langer op zich laat wachten. Diezelfde dag besloot projectontwikkelaar Van der Poel wel alvast de eerste appartementen in de verkoop te gooien. Die verkoop gaat tot nu toe voortvarend, van de 39 appartementen zijn er al 16 verkocht.

Uitstel oordeel Raad van State

De plannen voor een flinke metamorfose van het havengebied in Breskens stammen inmiddels uit 2015. In 2016 zette de Raad van State er al een streep door, waarna de gemeente Sluis opnieuw naar de tekentafel ging. Resultaat was een nieuw bestemmingsplan dat opnieuw bij de Raad van State belandde. In mei vond daar de zitting plaats, maar de uitspraak laat voorlopig op zich wachten. De gebruikelijke termijn van zes weken is verlengd met nog eens zes weken.

Een impressie van het nieuwe havengebied in Breskens (foto: Arcas Architecten)

Volgens het Masterplan Havengebied Breskens komt er onder andere een zogenoemde visserij-experience met een kotter op het dak, een nieuwe vismijn en een zeezeilcentrum. De jachthaven verhuist voor een deel naar de vissershaven en wordt uitgebreid met honderd ligplaatsen. Ook komen er maximaal 460 appartementen en 2500 vierkante meter horeca.

Impressie van appartementengebouw Pharos I in de haven van Breskens (foto: Aannemersbedrijf Van der Poel)

De eerste fase appartementen, het gebouw Pharos Residence I, is sinds maandag in de verkoop. Op de website zijn de appartementen te bekijken en is te zien welke nog beschikbaar zijn. Voor een relatief klein appartement op de eerste verdieping betaalt men minimaal 440.000 euro en de vraagprijzen voor de appartementen op de zesde verdieping liggen tussen de 524.000 en 710.000 euro. Van de drie penthouses op de zevende verdieping, die al verkocht zijn, is de prijs niet meer zichtbaar.

Impressie van appartementecomplex Pharos in de haven van Breskens (foto: Aannemersbedrijf Van der Poel)

