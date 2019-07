Nooit meer 's nachts door de tunnel voor spoedmedicijnen

De nieuwe medicijnrobot staat in de brede gang van het Antoniusziekenhuis, tegen de zijmuur van de apotheek en naast de huisartsenpost. De medicijnrobot wordt bediend vanuit de nachtapotheek in Vlissingen, als een vooruitgeschoven digitale balie.

Patiënten uit Zeeuws-Vlaanderen konden voorheen in de avonduren terecht in Terneuzen, maar na elf uur 's avonds moeten zij voor medicijnen naar de enige nachtapotheek in Zeeland, die in Vlissingen. Gemiddeld vier keer per nacht komt dat voor. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die op de huisartsenpost zijn geweest en met spoed antibiotica of pijnstillers nodig hebben. Of toeristen die hun belangrijke medicatie thuis hebben laten liggen.

De medicijnrobot scant het recept, de apotheek in Vlissingen checkt. (foto: Omroep Zeeland)

Zo werkt de medicijnrobot: 1. Praten via het scherm met de apotheek in Vlissingen

Na een druk op het scherm rinkelt er in de nachtapotheek in Vlissingen een bel. De nachtmedewerker verschijnt op het scherm en vraagt wat hij kan doen. 2. Recept gescand en gecontroleerd

Het recept van de dokter kan in de scanner ingevoerd. De nachtapotheker in Vlissingen leest het recept, heeft toegang tot het digitale systeem van de apotheek in Oostburg en kan zo in de medicijndossiers checken of de gevraagde medicijnen wel goed combineren met medicijnen die al worden gebruikt en of er geen intoleranties zijn. 3. De robot pakt de medicijnen

De apotheek in Vlissingen geeft opdracht aan de medicijnrobot om de juiste medicijnen te pakken. Het medicijnpakje krijgt op weg naar de patiënt een etiket en wordt gefotografeerd. 4. Dubbelcheck voor uitgifte

In Vlissingen worden de foto's gecheckt of inderdaad de goede medicijnen zijn gepakt. Vanuit Vlissingen wordt het luikje geopend. 5. Uitgifte en uitleg

De medicijnen kunnen worden uitgenomen. De nachtmedewerker in Vlissingen geeft uitleg over het gebruik.

Esther Derycke en Evelyn De Caluwé van apotheek Oostburg hebben vier jaar gewerkt aan de medicijnrobot. "Mensen uit heel Zeeuws-Vlaanderen kunnen nu hier terecht en daarmee behouden we zorg in de regio", zegt Esther Derycke, "En bovendien, als mensen 's nachts in België medicijnen halen, hebben we telkens een gat in hun medicijndossier. Nu niet meer."

Hier kunnen Zeeuws-Vlamingen 's nachts spoedmedicijnen ophalen (foto: Omroep Zeeland)

