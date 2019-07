Kunst in een pakje sigaretten is ook verslavend

Doel van Pakje Kunst is om lokale kunstenaars op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen in de eigen regio. De automaten staan bij boekhandel de Koperen Tuin in Goes, Boekhandel 't Spui in Vlissingen en KULT Toonbeeld in Terneuzen. Ze zijn gevuld met kunstwerken van 30 Zeeuwse kunstenaars.

Je wordt er zo hebberig van, het is net een soort kauwgomballenautomaat. " Manda Heddema- boekhandel De koperen Tuin

Bij de Koperen Tuin is eigenaresse Manda Heddema misschien wel de grootste afnemer. Ze heeft al heel wat klinkende munten in het apparaat gegooid, zo nieuwsgierig was ze naar de kunstwerkjes in de automaat. "Je wordt er zo hebberig van, het is net een soort kauwgomballenautomaat", aldus Heddema.

Je verdient er geen cent aan

Keramist Willy Leijnse uit Middelburg is een van de kunstenaars die meedoen aan het project. Ze heeft twintig kleine beeldjes van zangeresje gemaakt voor Pakje Kunst. Zij ziet het project als een promotie van haar werk want een verdienmodel is het niet. De deelnemende kunstenaars krijgen drie euro per werkje en dat is vaak niet eens genoeg om de maakkosten te dekken.

een zangeres in een sigarettendoosje (foto: Omroep Zeeland)

Pakje Kunst is oorspronkelijk een initiatief van kunstenaar Ro-Nalt Schrauwen uit Tilburg. Inmiddels staan er in Nederland zo'n 45 automaten en doen er ruim 1.000 kunstenaars mee.