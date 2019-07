Masterplan Perkpolder wordt binnenkort tóch openbaar gemaakt

Presentatie van plan Perkpolder van de projectontwikkelaar aan de pers recent (foto: Omroep Zeeland)

Verschillende raadsleden, onder wie Fons Dobbelaer van Algemeen Belang Groot Hulst, maakt bezwaar tegen het niet openbaar zijn van de plannen van projectontwikkelaar Hulst aan Zee. Die werden 27 juni gepresenteerd, maar de achterliggende stukken werden niet vrijgegeven, behalve dus aan de raads- en commissieleden. "Vreemde gang van zaken dat het masterplan niet openbaar is, maar alleen vertrouwelijk is", zei Dobbelaer.

"Er komt heel binnenkort een versie die openbaar wordt gemaakt. Er komt dus wat. Op aandringen van de gemeente", aldus Ruissen. De projectontwikkelaar wilde de plannen niet naar buiten brengen, vanwege 'bedrijfsgevoelige' informatie, zegt de wethouder. Ruissen belooft nu dat er een versie komt, die wél openbaar wordt. Maar wanneer de stukken van de projectontwikkelaar openbaar worden, kan Ruissen nog niet zeggen.

Rijtjeshuizen en villa's

Op 27 juni heeft de projectontwikkelaar het plan voor Perkpolder gepresenteerd. Er komt een jachthaven met 350 ligplaatsen, een golfbaan en 450 woningen in de vorm van rijtjeshuizen, villa's en flats. Tijdens de vergadering bleek een meerderheid van de raad blij te zijn met de plannen.

Joris Waemaes (PvdA): "We zijn hier al vele jaren mee bezig, het ziet er mooi uit." De combinatie van strand, golfterrein en huizen vindt hij mooi. Ook de VVD is 'gecharmeerd' van het plan. Monique de Bruijn van die partij: "Er is ook gekeken naar openbare toegankelijkheid. Zowel voor toeristen als omwonenden. We liggen nu op koers."

'Groot draagvlak'

Karel Martinet, CDA: "De inhoud van het plan is sterk, het lijkt erop dat we met een solide en doordachte partij te maken hebben. Ze hebben ook wat gedaan met inbreng omwonenden." Frank van Driessche (Groot Hontenisse): "Er is een groot draagvlak, er zijn heel veel mensen die dit plan willen."

Containerschip vaart voorbij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Maar er zijn ook zorgen. Zo zegt De Bruijn (VVD)."We moeten wel goed kijken naar de manier van ophogen. Dat de gemeente daarin geen enkel risico loopt." Het plan is altijd geweest dat de golfbaan opgehoogd zou worden. Eerst met vervuilde grond, maar daar ziet de gemeente nu vanaf vanwege bezwaren van omwonenden. Vraag is nu hoe de projectontwikkelaar dat deel van het plan gaat betalen. Omdat schone grond een stuk duurder is dan vervuilde grond in aanschaf.

'Net zo schoon'

Eugene Verstraeten (HulstPLUS) maakt zich er ook druk over: "De grond die gebruikt wordt, moet net zo schoon zijn als de grond die er nu ligt." Hij vindt het bovendien vreemd dat er pas in december een financiële onderbouwing ligt van de plannen.

"De gemeente moet nu garanties eisen van de projectontwikkelaar, dat hij het hele plan gaat uitvoeren. En niet het risico lopen dat de ontwikkelaar bijvoorbeeld de ophoging uiteindelijk niet doet, omdat het te duur wordt. Wij vinden het pas een masterplan als er ook een financiële onderbouwing ligt", aldus Verstraeten.

'Nu niet inhoudelijk'

Maar burgemeester Jan-Frans Mulder kapt die discussie af. "We gaan nu niet inhoudelijk in op het plan. Vraag die nu voorligt aan u is of u dit een masterplan ligt. Ja dan nee." Uiteindelijk stemde de hele raad daarmee in.

Gemeenteraad Hulst vergadert over Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

In het najaar volgt opnieuw een raadsvergadering. Volgens de burgemeester en wethouder Ruisen zal daar wel inhoudelijk worden gepraat over de plannen voor Perkpolder. Ger van Unen neemt alvast een voorsprong op die vergadering: "Wij als gemeente moeten vertrouwen weer terugwinnen, dat er echt schone grond wordt gebruikt."

