Bestuursleden Waterschap krijgen er 400 euro bij

Vergadering van het Waterschap (foto: Omroep Zeeland)

Het dagelijks bestuur van het waterschap bestaat uit Philipp Keller, Denis Steijaert, Marien Weststrate, Gert van Kralingen en Luc Mangnus. Toine Poppelaars is de dijkgraaf. Zijn salaris valt buiten de te verdelen 23.435,55 euro. Met negentien stemmen voor en 6 stemmen tegen is de loonsverhoging aangenomen. Twee van de meest mondige tegenstanders waren Gert-Jan Minderhoud van de Partij voor Zeeland en Rian de Feijter van de partij Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.

In totaal mogen de leden van het dagelijks bestuur per maand 23.435,55 euro onder elkaar verdelen, ongeacht het aantal leden. Daar zit de dijkgraaf niet bij. Op dit moment zitten de vijf bestuurders gezamenlijk een kleine tweeduizend euro onder dat bedrag. Met terugwerkende kracht wordt het totale bedrag verdeeld. Het waterschap op jaarbasis 35.000 euro (inclusief sociale lasten) extra kwijt is aan zijn bestuur.

Minderhoud zat met de Partij voor Zeeland in een bijzondere positie, want Marien Weststrate is namens die partij bestuurder bij het waterschap. Toch stemde de partij dus tegen de loonsverhoging van hun bestuurder."Dit gaat over belastinggeld en iedereen moet een stapje extra zetten", waarmee Minderhoud het argument van de vele uren van tafel veegde. Ook vond hij het vreemd dat het waterschapsbestuur zo snel na het aantreden hierover begon: "U weet waar u een maand geleden aan begon."

Heftige discussie

De Feijter is zelf bestuurder geweest van het waterschap en ze zei: "Dagelijks bestuurslid zijn is niet druk en je wordt er royaal voor betaald." Verder probeerde ze andere partijen nog naar het kamp van de tegenstanders te krijgen door ze te vragen hoe ze dit uit konden leggen aan hun kiezers. Zo vroeg ze hoe een partij het aan de agrarische achterban uit kon leggen terwijl daar bij velen het water aan de lippen staat en daarom soms zelfs zelfmoord wordt gepleegd. Dat schoot veel partijen in het verkeerde keelgat. Ondanks herhaald aandringen om die woorden terug te nemen, weigerde De Feijter dat.

Kantoor Waterschap Terneuzen (foto: Waterschap Scheldestromen)

Dijkgraaf Toine Poppelaars legt uit dat het hier niet gaat om een loonsverhoging en dat het rijk het maximumsalaris bepaalt van de bestuurders. Het potje dat hiervoor bestemd is wordt vanaf nu helemaal gebruikt. De afgelopen jaren werkten waterschapsbestuurders volgens de dijkgraaf gemiddeld 10 uur per week onbetaald. Ze blijven volgens hem nu ook nog uren onbetaald werken, maar minder. De bestuurders gaan van 4.296 euro naar 4.687 euro voor een deeltijdfunctie.

Hieronder kun je luisteren naar Gert-Jan Minderhoud van de Partij voor Zeeland en dijkgraaf Toine Poppelaars over de genomen beslissing:

Gert-Jan Minderhoud en Toine Poppelaars over de beslissing

