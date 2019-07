Zeeland wordt wakker: jonge helden, festivals en vakantie

De vier helden van Noord-Beveland (foto: Omroep Zeeland)

Jonge helden

De gemeente Noord-Beveland heeft vier kinderen uit Kamperland gehuldigd voor hun heldhaftig optreden vorige week. De vier van 11 en 12 jaar oud schakelden hulp in voor een vrouw die op straat onwel was geworden. Van burgemeester Demmers kregen ze een button, een cadeaukaart én complimenten...

Festival Onderstroom in Vlissingen (foto: Lisette van Peenen)

Straattheater en muziek

In Vlissingen gaat vanmiddag het Festival Onderstroom van start. Dat betekent drie dagen straattheater en muziek in de binnenstad. De optredens op straat zijn gratis, maar artiesten gaan wel met de pet rond. Voor de zogenoemde Festival Specials moet een kaartje worden gekocht. En in Terneuzen, ook vanaf vanmiddag drie dagen lang, het festival de Ballade. Het wordt op 't kopje van Kanada de derde editie met muziek en attracties.

Het Badstrand in Vlissingen op een zomerdag in juli (foto: Jan Daniels)

Vakantie

Voor leerlingen en leerkrachten in Zeeland is het vandaag de laatste schooldag voor de vakantie. Het zuiden van het land heeft dit jaar als eerste vakantie. Volgende week begint de vakantie in het noorden, regio Midden moet nog een week langer wachten. De ANWB waarschuwt mensen die meteen dit weekend vertrekken naar een vakantiebestemming, want het kan druk worden op de wegen. Vooral op wegen in Duitsland, Frankrijk en bij de Gotthardtunnel in Zwitserland wordt drukte verwacht. Nog geen plannen? Dan raden wij natuurlijk een zomer in Zeeland aan ;-)

Hond en meeuwen bij ondergaande zon op het strand van Westkapelle (foto: Miranda Flipse uit Middelburg)

Het weer

Vandaag volop zomerweer met veel zon. Er wordt warme lucht aangevoerd waardoor de temperatuur stijgt: 21 graden aan de kust tot 25 graden lokaal in Zeeuws-Vlaanderen. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.