Vergeet Frankrijk, Duitsland en Spanje! Waarom je deze vakantie gewoon in Zeeland moet blijven

Voor leerlingen en leerkrachten in Zeeland is het vandaag officieel de laatste schooldag vóór de vakantie. Heb jij nog geen vakantieplannen dit jaar? Dan geven wij je het advies om gewoon binnen de provinciegrenzen te blijven. Dit is waarom.

Druk, drukker, drukst

De vakantie moet nog maar beginnen of de ANWB waarschuwt al voor drukte morgen op wegen in Duitsland en rond grote steden in Frankrijk. Ook bij de St. Gotthardtunnel in Zwitserland kunnen wachttijden oplopen tot twee uur. Die extreme drukte wil je toch niet?

Duinen

Kies daarom niet voor een zwarte zaterdag, maar een Zeeuwse zaterdag. Rij of loop naar de kust en kies voor een heerlijke wandeling door de duinen.

Oude strandhuis

"En dan zitten we hier in het oude strandhuis, wat je vertelt houdt me nuchter en warm." Je hebt het nummer van BLØF ongetwijfeld meerdere keren voorbij horen komen. Maar het is waar: voor een romantisch dagje strand in of bij het strandhuis, moet je in Zeeland zijn. Dat kan natuurlijk ook een nieuw strandhuis zijn.

Rust

Probeer op zonnige zomerdagen de A58 te vermijden, want daar kan het wel druk zijn. Gelukkig zijn er genoeg mooie weggetjes die je naar de kust brengen.

Surfin' Zeeland!

Vergeet de ruige kust van Frankrijk en Portugal, kom lekker surfen in Zeeland. Wind en golven genoeg. En na het surfen plof je gewoon lekker neer om een Zeeuws strand.

Zwemmen

Geen surfer, maar een zwemmer? Kom ook dan gerust naar Zeeland voor een lekkere frisse duik.

Mooiste zonsondergangen

En na een dagje surfen, strandhangen of wat dan ook: 's avonds geniet je van de mooiste zonsondergang. Wij durven het wel aan: nergens gaat de zon zo mooi onder als in Zeeland.

Zie je de zon nog net niet in de zee zakken? Dan lukt het je misschien wel de zon te vangen!

Zeevonk

Blijf na de zonsondergang nog even op het strand hangen. Na een mooie zomerdag heb je kans dat zeevonk de zee blauw kleurt.

Tropisch Zeeland

Flamingo's spotten? Ook daarvoor hoef je de provincie niet uit. In de Schakerloopolder op Tholen laten de roze vogels zich geregeld zien.

Nog meer dieren

Ben je op zoek naar de flamingo's? Kijk dan onderweg ook eens boven je, misschien zie je wel een ooievaar overvliegen.

Bloemenvelden

Je kent ze vast wel, lange zonnebloemvelden op Franse of Italiaanse velden. Ook voor prachtige bloemenvelden hoef je de provincie niet uit.

Nog niet overtuigd? Volg Omroep Zeeland op Instagram. Daar plaatsen we de mooiste Zeeuwse foto's. Deel jouw mooiste vakantiefoto's op Instagram met #omroepzeeland.