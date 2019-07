Duikers gingen 70 meter de grond in om bouw Westerscheldetunnel mogelijk te maken en dat was een hele operatie

De duikers moesten de beitels van de boor steeds vernieuwen, zodat de boor goed bleef werken. "Mijn rol was samen met acht collega's om de operatie veilig te laten verlopen, zodat de duikers geen decompressieziekte zouden krijgen en er geen andere calamiteiten waren", legt duikarts Van Rees Vellinga uit.

Altijd onder druk, letterlijk

De werkzaamheden gingen tot wel 70 meter diep de grond in en dat betekent een druk van acht bar, dat is dus acht keer de luchtdruk in onze normale omgeving. Daarom konden de duikers niet even voor een dagje komen werken. Ze bleven steeds zo'n drie weken volledig onder druk in een speciale cabine op de wal. Die is hieronder te zien op de foto.

Het verblijf van de duikers aan de wal (foto: Van Rees Vellinga)

De duikers werden via een speciale kleine cabine van hun verblijf van en naar de tunnel gebracht. Daar konden ze dan, na een veel kleiner drukverschil te hebben overbrugd, vijf uur werken. Als de drie weken erop zaten waren de duikers nog 2,5 dag bezig om geleidelijk terug te gaan naar een gewoon drukniveau voor ze weer naar huis konden.

De capsule waarmee de duikers van en naar de tunnel werden gebracht (foto: Van Rees Vellinga)

Het medisch begeleiden van de duikers was belangrijk. "Ze moesten allemaal eten krijgen, alles moest van buitenaf worden aangevoerd en aan strikte kwaliteitseisen voldoen, want ze mochten natuurlijk niet ziek worden."

Baanbrekend

Deze manier van werken wordt op zee vaker gebruikt, maar zo'n toepassing onder de grond is volgens duikarts Van Rees Vellinga voor het eerst toegepast bij de bouw van de Westerscheldetunnel. "Dit was uniek en er waren ook niet echt regels voor", vertelt hij als hij terugblikt op de bouw. "Wij hebben hier de regels zelf gemaakt. Het was echt leuk." Mede door die unieke kennis is de duikarts in 2016 naar Hongkong geweest om te vertellen over de ervaringen. Daar hebben ze inmiddels een tunnel op dezelfde manier gebouwd.

Een duikpak na de werkzaamheden (foto: Westerscheldetunnel)

Als Van Rees Vellinga nu door de tunnel rijdt, denkt hij nog vaak terug aan de bouw. Dat heeft hij vooral op het diepste stuk van de tunnel. "Daar hebben de twee boormachines vast gezeten en dat was een enorm stressmoment, met name voor de ingenieurs", legt de duikarts uit. Als de tunnelboormachines langer dan twee dagen hadden vastgezeten hadden ze zich vastgezogen en was het project mislukt. Het kwam uiteindelijk goed.

Ze kunnen altijd bellen

Wie met de duikarts praat over dit bijzondere stukje droge duikhistorie van Zeeland ziet het enthousiasme in zijn ogen. "Als ze morgen bellen, voor welk project dan ook, dan gaat mijn hart harder kloppen en zeg ik ja!"