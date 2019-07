Meer overslag North Sea Port, maar groei stagneert

Start van het havencongres van North Sea Port 2018. (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste zes maanden van 2019 heeft North Sea Port 36,6 miljoen ton overgeslagen. Dat de groei in 2019 zou stagneren, lag in de lijn van de verwachtingen. De zogenoemde droge bulk (zand en ijzererts) is flink gestegen, net als de overslag van containers. De natte bulk (zoals olie en chemicaliën) is gedaald, net als de overslag van stukgoed (producten die apart zijn verpakt en per pallet worden vervoerd) en die van rollende lading (auto's).

Voorzichtig positief over toekomst

North Sea Port laat weten voorzichtig positief te zijn over de tweede helft van 2019. De havens van Zeeland Seaports en Gent zijn op 1 januari 2018 gefuseerd tot North Sea Port. Maandag maakte het havenbedrijf bekend in 2018 een winst van ruim 26 miljoen te hebben geboekt. Die winst had het bedrijf mede te danken aan de daling van operationele kosten.

