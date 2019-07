'Samen verschil maken', maar hoever gaat dat?

(foto: Omroep Zeeland)

Trees Janssens van de Partij voor de Dieren miste veel in het coalitieakkoord. Zo wilde ze weten hoe de voedseltransitie moet worden aangepakt. "Hoe gaat de provincie de stijging van het aantal megastallen in Zeeland aanpakken?" vroeg het PvdD-Statenlid zich af. Ook miste ze in het akkoord opmerkingen over de jacht en de biodiversiteit. Janssens pleitte voor een schoner milieu, want "Zeeland heeft de vuilste economie van Nederland."

Lekker leesbaar

"Kort, krachtig, uitnodigend en lekker leesbaar." Zo noemde Hannie Kool-Blokland (CDA) het coalitieakkoord. Als een van de opstellers zei ze dat het akkoord een stuk is dat open staat voor discussie. Kool hoefde daar niet lang op te wachten. Ze was als eerste coalitiepartij aan het woord en kreeg meteen allerlei vragen over de kerncentrale, de landbouw, het toerisme, de industrie en tal van andere onderwerpen.

Jan Henk Verburg (ChristenUnie) riep op tot bezinning. "Het urgentiebesef dat het roer echt om moet had scherper gemogen." Qua klimaatverandering bijvboorbeeld moet het echt anders. De ambities op het gebied van windenergie kunnen hoger. Ook technologische innovatie moeten beter worden benut in Zeeland, vindt de CU.

(foto: Omroep Zeeland)

Veel goeds van boven

SGP'er Joan van Burg zei blij te zijn met het coalitieakkoord. "We krijgen zoveel goeds van boven," zie Van Burg en hij doelde daarmee op het zoete regenwater, dat we voortaan beter zullen moeten vasthouden en niet zo snel mogelijk naar zee pompen. In algemene zin merkte Van Burg over het coalitieakkoord op: "Het is fijn dat niet alles toch achter de komma dichtgeregeld is."

Aan de late kant

50PLUS vond het wat 'aan de late kant' om nu nog te debatteren over het coalitieakkoord dat al begin juni is gesloten. Statenlid Willem Willemse had zelf graag meegedaan in de coalitie. Ook noemde hij het terecht dat Forum voor Democratie niet meedoet aan de coalitie. Willemse vond het coalitieakkoord 'weinig ambitieus'. "Ouderen komen er nauwelijks in voor," zei Willemse en dat vond hij 'schokkend' , vooral omdat de seniorengroep groeit in Zeeland.

Kerncentrale

Statenlid Corina van Vliet lichtte toe haar Partij van de Arbeid in het coalitieakkoord staat. Dat akkoord is volgens haar 'een uitnodiging om samen te werken aan de toekomst van Zeeland'. De PvdA wil actief blijven investeren in onderwijs en onderzoek. De PvdA kreeg nog een vraag van FvD over de kerncentrale. De sociaal-democraten willen die in tegenstelling tot de andere coalitiegenoten niet openhouden na 2033.

Groene ambitie in de praktijk

Gerwi Temmink van GroenLinks vroeg zich af waar het provinciebestuur prioriteiten gaat leggen de komende jaren. De partij is blij dat Zeeland werk maakt van vergroening van de economie, maar Temmink wilde wel weten hoever de ambitie in de praktijk zal gaan. "Durft het bestuur verboden in te stellen voor bepaalde bestrijdingsmiddelen?" vroeg de GL-fractievoorzitter zich af.

Geen klimaatmaatregelen nodig

Forum voor Democratie merkte op dat het woord 'samen' 140 keer voorkomt in het coalitieakkoord. Fractievoorzitter Fred Walravens merkte op dat de nieuwe coalitie vooral 'alleen' doorgaat met elkaar en zonder FvD, 'de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen'. Walravens pleitte voor meer kernenergie, omdat hierdoor minder CO2 wordt uitgestoten volgens Walravens. "De mens heeft geen vat op het mondiale klimaat," zei het Statenlid. Klimaatmaatregelen vond hij dan ook niet nodig. In het hele debat kwam het klimaat trouwens vaak aan bod, vooral door de vragen van FvD.

Kees Bierens (VVD) zei dat het coalitieakkoord is gemaakt op hoofdlijnen, maar dat ook dat de VVD zich zal houden aan de afspraken die wel zijn gemaakt in het akkoord. Bierens zag dat het huidige bestuur er nog 'monter' uitzag en hij hoopt dat dat zo blijft.

Ger van Unen (foto: OZ)

Ons Zeeuwse goud

SP-Statenlid Ger van Unen zei het niet goed te vinden dat CDA, VVD, SGP en PvdA doorgaan zonder FvD, die zoveel stemmen heeft gewonnen. Dat is volgens Van Unen niet uit te leggen aan de kiezer. Ze vond dat onbegrijpelijk dat het Zeeuwse landschap - 'ons goud in Zeeland'- nergens wordt genoemd in het akkoord. De SP zei de strategische beleidsopgavens in het akkoord te onderschrijven, maar vroeg zich af of de inbreng van de SP als oppositiepartij ook echt een verschil gaat maken.

Laadpalen voor auto's

Ton Veraart (D66) begon ludien. Met de S van Socialisme kwam de PvdA aan haar trekken en daarna was het AMEN voor CDA en SGP. Maar waar blijft de VVD?" grapte Veraart. D66 wilde graag de energietransie concreter hebben dan in het coalitieakkoord staat beschreven. Een voorbeeld zijn meer laadpalen voor elektrische autos'. "We gaan het bekijken staat in het akkoord," zei Veraart en dat vond hij veel te lauw.

Waterdunen

Francois Babijn van de Partij voor Zeeland ging nog even door op het opladen van auto's. Volgens hem zijn de elektrische auto's geen oplossing. Hij bracht verder de verzilting van het Volkerak-Zoommeer onder de aandacht alsook het project Waterdunen bij Breskens.

Geen commentaar

De twee PVV-fracties in Provinciale Staten leverden geen commentaar op het coalitieakkoord en stelden ook geen vragen. De PVV-fractie van Vincent Bosch was afwezig en de andere PVV-fractie van Peter van Dijk zei in eerste termijn van de vergadering geen woord.