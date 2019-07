Geen pizza of shoarma laten bezorgen, maar een ID-kaart

Vanaf deze week kunnen inwoners van de gemeente Terneuzen kiezen voor het laten bezorgen van een ID-kaart of paspoort. Zij hoeven het document dan niet op te halen, maar ontvangen dit thuis of op hun werkadres. Dit kan overdag, 's avonds en op zaterdag. Wie voor deze mogelijkheid wil kiezen, kan dit aangeven bij de aanvraag.

Nu nog gratis

De gemeente Terneuzen is de eerste gemeente in Zeeland waar inwoners hun reisdocumenten kunnen laten bezorgen. Het bezorgen van rijbewijzen is overigens niet toegestaan. De komende drie maanden is het bezorgen van de reisdocumenten gratis. Daarna zal er een tarief voor de bezorging worden ingevoerd. De gemeenteraad moet dit tarief nog bepalen.

Balie Axel dicht

Vanaf 1 juli is de balie in Axel gesloten en de publieksbalie in Terneuzen is daarmee nog de enige gemeentelijke balie in de gemeente. Het aanvragen van reisdocumenten is op afspraak. De gemeente houdt ook spreekuren bij verzorgingshuizen. Daar kunnen alle inwoners gebruik van maken.