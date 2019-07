Bedreigde verkeersbrigadier Ton van Nunen gaat toch door, school luidt noodklok over kruispunt (foto: Omroep Zeeland)

De kruising bij de Burgemeester Stemerdinglaan, Lekstraat, Oranjeplein in Oost-Souburg is een druk en gevaarlijk kruispunt, wat ook bleek uit een enquête van Omroep Zeeland. In de brief van de basisschool, die namens de ouders van de leerlingen is geschreven, is te lezen dat ouders en leraren zich zorgen maken over de veiligheid van de kinderen die dit kruispunt over moeten steken.

Verkeerslichten

De school doet een dringende oproep aan de gemeente Vlissingen om de situatie te veranderen voordat de zomervakantie (op 19 augustus) voorbij is. Op het kruispunt worden nog meer leerlingen verwacht vanwege de tijdelijke verhuizing van de Burcht-Rietheim naar de Dongestraat. Ze hopen op verkeerslichten of een volwaardige verkeersregelaar.

Voorlopig zal Ton van Nunen hier, als vrijwilliger, proberen om de kinderen veilig door het verkeer te leiden. Daarvoor krijgt een cursus om een echte verkeersregelaar te worden.

Lees ook: