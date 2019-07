Hoe gaan we pietermannen, tijgermuggen, eikenprocessierupsen en superteken bestrijden? (foto: Omroep Zeeland)

PvdA-Statenlid Ralph van Hertum schetste een alarmerend beeld: "In de Noordzee is de populatie van de Pieterman toegenomen. In de Zeeuwse bossen krijgen inwoners en toeristen te maken met de eikenprocessierupsen en de superteken. Ook de dennenprocessierupsen en de tijgermuggen zijn in opmars."

Actief aanpakken

Daarom wil Van Hertum weten "welke gevolgen dit heeft voor de inwoners en de toeristen" en vooral of "Gedeputeerde Staten bereid is om een actieve rol op zicht te nemen om de overlast van rupsen, pietermannen, muggen en teken in kaart te brengen en aan te pakken, waarom wel of niet?"

Ralph van Hertum over de noodzaak van ongediertebestrijding

Vlaams instituut waarschuwt voor pietermannen aan de kust (foto: Peter van der Sluijs)

Van Hertum wil dat bestrijdingsbedrijven opdracht krijgen van de provincie om ongedierte zo nodig te bestrijden. Maar volgens gedeputeerde Anita Pijpelink leveren de genoemde soorten geen ernstige overlast op in Zeeland. Daarom is een bestrijdingsplan hier nog niet nodig. Ook wees ze er op dat de pieterman en de eikenprocessierups geen exotische maar inheemse soorten zijn.

