Politie op Schouwen-Duiveland kan aantal bewoners niet aan in de zomer

Tweede Kamerleden Van Toorenburg (rechts in het midden) en Van Dam (links) brachten een bezoek aan Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Kamerlid Chris van Dam over de politieinzet op Schouwen-Duiveland

"Ik hoorde dat politiemensen hier soms mensen gewoon niet aanhouden, omdat er anders geen politiemensen meer op straat zijn", vertelt Kamerlid Chris van Dam (CDA). Verder vindt hij belachelijk dat als er iemand in Renesse aangehouden wordt, helemaal naar Middelburg gebracht moet worden omdat dat de dichtstbijzijnde gevangenis is. "Dan is een politie-eenheid uren weg en dat moet echt anders kunnen", zegt Van Dam.

Voor de politie is het maken van keuzes het grootste gevolg van de lage capaciteit bij de politie. "Keuzes maken hoort natuurlijk ook bij ons werk, maar dat betekent dat je goed moet plannen als de capaciteit minder is", zegt Jan de Vogel, chef van politieteam Oosterscheldebekken. Door het probleem is in het zomerseizoen het politiebureau in Renesse constant open.