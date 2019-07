Wilders wil naar zwembad Koewacht, maar burgemeester Lonink zit daar niet op te wachten

Zwembad Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

Lonink noemt de woorden van Geert Wilders een leugen

Wilders schrijft op Twitter dat Lonink de PVV heeft verteld dat de gemeente Terneuzen niet op Wilders zit te wachten in Koewacht. Volgens Lonink ligt dat net iets genuanceerder. "Ik wil best met Wilders in gesprek", reageert Lonink. "Maar bezoek vanuit landelijke politiek kan verdeeldheid vergroten, daarom hebben wij daar nu geen behoefte aan."

Haatzaaien

Wilders zegt op Twitter dat Lonink heeft gezegd dat hij niet mag komen vanwege het probleem dat Wilders uit is op haatzaaien. Dat is volgens Lonink niet waar. "Dat woord heb ik niet gebruikt en bovendien ben ik niet verder gekomen dan zijn woordvoerder."

Aan de woordvoerder heeft Lonink uitgelegd dat de situatie in Koewacht nu rustig is. "Daar is het bestuur en zwembadpersoneel blij mee en wij willen die rustige situatie nu behouden."

De afgelopen twee jaar zouden Belgische jongens herhaaldelijk meisjes en jonge vrouwen lastig hebben gevallen in het zwembad. Zo zou onder meer vorige week maandag een groep Belgische jongens drie meisjes ingesloten en betast hebben. Daarom kwamen er deze week diverse maatregelen. Zo is er op dit moment een registratie- en indentificatieplicht voor alle bezoekers. Ook zijn de badmeesters vanaf nu uitgerust met bodycams.

Volgens Lonink is nog niet duidelijk wie de groep is. Het gaat om verschillende groepen jongeren die zich in het zwembad verenigen en zich verzetten tegen de badmeesters en autoriteiten. Zeer waarschijnlijk komen ze uit Lokeren, Beveren en Sint-Niklaas. Eerder meldde het zwembadpersoneel dat het om Marokkaanse jongeren gaat.

Gemeenteraadsverkiezingen

Vorig jaar, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, was burgemeester Jan Lonink ook al niet blij met de komst van Geert Wilders naar het gemeentehuis in Terneuzen. De komst van de PVV-voorman brengt niet alleen extra maatregelen met zich mee, maar Lonink is ook bang dat de aandacht niet meer naar de gemeentelijke politiek gaat, zei hij toen.

