Blauwe boerin moet Zeeuwen meer gelijkheid brengen

Rem van den Bosch ziet in zijn omgeving een toenemende afname aan verdraagzaamheid en daarom moeten mensen in discussie met elkaar over dit onderwerp. Dat gebeurde vanmiddag in Middelburg volop.

Veel mensen kwamen met een persoonlijk verhaal over ongelijkheid. "Nog steeds is er weinig acceptatie voor LHBT'ers," zegt een mevrouw uit Etten-Leur. "Ik hoop echt dat we iedereen nu eindelijk gelijk gaan zien."

Feminisme

Iets later is Rem van den Bosch al in gesprek met een man over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. "Na dertig jaar lijkt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen weer groter te worden. Kijk naar het feministische blad Opzij wat ze allemaal hebben gedaan voor de gelijkheid, maar dat zijn velen de laatste jaren alweer vergeten."

Er werden posters uitgedeeld die volgens Van den Bosch hopelijk achter een raam worden geplakt. "Zo kan de discussie verder en dan kan de wereld iets mooier worden," aldus van den Bosch.

