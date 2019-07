Vermiste man terecht na zoekactie politie

Politie ontfermt zich over man die na zoektocht is gevonden in de haven van Veere (foto: HV Zeeland)

Bij de zoektocht werd ook een politiehelikopter ingezet. Halverwege de avond werd de auto van de man gevonden aan het Bastion in Veere. Niet veel later werd ook de man zelf gesignaleerd. Volgens omstanders is hij met een bootje naar de kant gebracht. De man is onderzocht door ambulancepersoneel. Over zijn toestand en identiteit is verder niets bekend gemaakt.