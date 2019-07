Ballade 2019: muziek uit de regio, wereldrecord grondroeien en mooi uitzicht

De Ballade ontstond drie jaar geleden als eenmalig reünieconcert van de Lamaketta's, maar was zo succesvol dat het inmiddels uitgegroeid is tot een driedaags festival. Dit jaar kunnen we spreken van een festival van formaat dat z'n plekje op de evenementenkalender meer dan verdiend heeft.

Volgens Erwin Schoonakker van de organisatie wordt het festival steeds professioneler: "We moeten wel, we groeien in bezoekersaantallen, dan moet je dingen professioneler aanpakken. Maar ik denk dat we het prima voor elkaar hebben, de bouwploeg groeit elk jaar, de vrijwilligersgroep groeit elk jaar, dus we groeien nog niet uit ons jasje."

Unieke locatie

Onder andere de locatie maakt Festival de Ballade uniek: Het Kopje van Kanada, een landtong met uitzicht op de Westerschelde, ingeklemd tussen chemieconcern Dow en het sluizencomplex van Terneuzen. Ook de camping bij het festivalterrein was uitverkocht, een bezoeker daar afkomstig uit Ellewoutsdijk vertelt: "De bootjes komen hier langs, het is gewoon hartstikke mooi, uniek."

Op het podium stonden dit weekend onder meer Lil Kleine, De Edwin Evers Band en natuurlijk de Lamaketta's. Ook Joe Buck uit Oostburg die momenteel met zijn nummer The way you take time in de Top-40 staat, maakte bij de Ballade zijn festivaldebuut. "Heel erg vet, de eerste show die ik met een volledige band mag doen en dan hoofdpodium, dat is gewoon heel tof", aldus Joe Buck.

De Lamaketta's treden inmiddels volgens traditie op zaterdagavond op. Dit jaar pakte Maikel Harte met zijn band extra uit door een gooi te doen naar het wereldrecord grondroeien. Met zijn enthousiasme kreeg hij de duizenden bezoekers zo ver om plaats te nemen in het natte gras.

