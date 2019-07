Eerste zondagsvaart van pontje in trek bij toeristen

De Frisia 2 legt aan in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

"We maken er heel graag gebruik van," zegt een duo wielrenners uit Bergen op Zoom dat net van de boot afstapt in Yerseke. "Dit bevalt goed en hier gaan we vaker gebruik van maken."

Op de eerste zondagsvaart zaten vandaag vooral dagjesmensen uit België, fietstoeristen en ook een scoutinggroep uit België. "We zijn vanmorgen vanuit West-Brabant naar Gorishoek gereden. En nu gaan we weer verder naar Veere."

De Frisia 2 nam vorig jaar de dienst over tussen het Thoolse en Bevelandse vasteland. Normaal werd er op maandag, dinsdag en vrijdag gevaren, maar de maandag was niet rendabel genoeg. Daarom is dit jaar begonnen met de zondag, omdat er veel vraag naar was.

Rendabel

Kapitein Roy Hoogstad is blij met het aantal passagiers op de eerste tocht, maar moet tijdens het zomerseizoen bekeken of het rendabel is. "We gaan kijken hoe het loopt dit jaar en kijken we of we ook volgend jaar weer op zondag gaan varen."

Passagiers kunnen nog tot eind augustus gebruik maken van de dienst tussen Gorishoek en Yerseke.