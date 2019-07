Hoe de nieuwe lesruimte voor een pianodocent ieders leven veranderde

Bij dagbestedingslocatie De Cirkel in Goes was er nog wel een ruimte te huur voor het geven van pianolessen. Maar toen Estèl van Opdorp daar begon met de lessen voor zijn pianoleerlingen, groeide het al gauw uit tot meer.

"Tim kwam naar me met de vraag: zou ik ook pianoles van jou mogen? Ik zei: Ja, natuurlijk", vertelt Van Opdorp, "En na Tim kwam Lindsey erbij en toen kwam Judith erbij en Teun. Intussen is dat flink uitgebreid. Op die manier is het ontstaan." En nu heeft de pianodocent vier groepen en acht individuele leerlingen van Gors waar hij muziek mee maakt. Dat doet hij onbezoldigd. Het samen muziek maken vindt hij 'ontzettend leuk'. Zijn nieuwe muziekleerlingen zijn al net zo enthousiast. "Ik vind het leuk om lekker muziek te maken", zegt Lindsey Claessen, "Het maakt me vrolijk en blij."

Dit is toevallig op mijn pad gekomen. En het is zo ontzettend leuk." Pianodocent Estèl van Opdorp

Lindsey Claessen (rolstoel): 'Muziek maakt me vrolijk en blij.' (foto: Omroep Zeeland)

Als iedereen voorzien is van een muziekinstrument en er gekozen is voor spannende, boze of vrolijke muziek, vrolijk, een boos laat Van Opdorp de muziek als vanzelf ontstaan. Een trommel begint en langzaam zetten de andere instrumenten in. Zelf improviseert hij een eenvoudige melodie op zijn keyboard.

Boos in je binnenste

"Als je je even niet zo lekker voelt, dan ga je naar hier toe en dan vergeet even alles", zegt Diny Weststrate. Haar favoriete instrument is de trommel. "Daar kan ik me lekker op uitleven. Dat vind ik gewoon fantastisch."

Leidia Korstanje vindt ook dat muziek helpt: "Drie jaar geleden is mijn moeder overleden. Daar wordt je droevig van en soms boos in je binnenste. En hierzo word je vrolijk."

Leidia Korstanje: 'Hier word je weer vrolijk van.' (foto: Omroep Zeeland)

"Ook zonder muzikale achtergrond kun je muziek maken", zegt Estèl van Opdorp. "In principe maakt het helemaal niets uit met wie je muziek maakt. Dat is het mooie. Muziek is muziek."

Ook al spelen alle cursisten door elkaar, er ontstaat een muzikaal geheel als de ritmes samenvallen en de muziek steeds een beetje van karakter verandert. Het inspireert hem. "Er ontstaat iets op het moment. Nu. En dat is alleen maar nu. Dat neem ik ook mee naar mijn andere cursisten."