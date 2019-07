Emergis gaat psychiaters opleiden

Patiënt op de gesloten afdeling van Emergis (foto: Omroep Zeeland)

De opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar. Studenten moeten eerst de studie Geneeskunde hebben afgerond en kunnen daarna aan de opleiding beginnen. De eerste 2,5 jaar bestaat uit een basisopleiding, de laatste twee jaar staan in het teken van een specialisatie. Bij Emergis gaat het om volwassenenpsychiatrie.

Gerco Blok bestuurslid bij Emergis en is zelf ook psychiater. "Wij zijn super blij dat we de opleiding toegekend hebben gekregen. Op deze manier komen we tot een oplossing op het tekort aan psychiaters."

"We merken ook dat wanneer een instelling als Emergis een interne opleiding aanbiedt, we constant in ontwikkeling blijven. De psychiaters die hier werken blijven zich dan ook ontwikkelen én misschien halen we nog wel meer al afgestudeerde psychiaters binnen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat psychiaters het fijn vinden dat er binnen de instelling plek is om te ontwikkelen en bij te blijven leren. Het maakt de werkomgeving nog prettiger", aldus Blok.

Om de opleidingsplaatsen toegekend te krijgen is een intensief traject doorlopen. Er moet aan allerlei regels worden voldaan over bijvoorbeeld de lesstof en begeleiding.

Zeeland kampt al jaren met een tekort aan psychiaters. Brabant telt zeven vacatures op elke honderdduizend inwoners, blijkt uit cijfers van Medisch Contact. Voor Zeeland is dat 10,8. De derde op de lijst is Overijssel met 3,8 vacatures per 100 duizend inwoners.

Het nijpende tekort aan psychiaters komt volgens Emergis door de totale schaarste aan psychiaters en door de ligging van Zeeland. Met de opleiding hoopt Emergis aankomend psychiaters aan de instelling te kunnen binden.