Kloetinge viert honderd jaar Gerard Menken

Een zelfportret van Gerard Menken uit 1950. (foto: Gerard Menken)

Menken werd weliswaar in Gelderland geboren, hij vestigde zich in 1979 in Kloetinge waar hij nog meer dan dertig jaar actief was als schilder. Zo begon hij trouwens niet aan het werkende leven: Menken werd in eerste instantie opgeleid als musicus. Pas na zijn vervroegde uittreden als leraar schoolmuziek kon hij zich wijden aan zijn schilderpassie.

100 jaar Gerard Menken

In het kader '100 jaar Gerard Menken' worden de komende maanden verschillende activiteiten georganiseerd in Kloetinge en omstreken . Zo kan je exposities met werk van Menken bezoeken in het Historisch Museum de Bevelanden in Goes en de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes en maakten de kinderen van De Kloetingse School schilderijen geïnspireerd op zijn werk.

Gerard Menken (1919 - 2004) liet zich vooral inspireren door de Franse schilderkunst uit de 20e eeuw. Zijn werk kenmerkt zich door krachtige lijnen, zonder sterke detaillering in heldere kleuren.

Ook staan er verschillende concerten gepland. Honderd jaar Menken wordt op 29 september afgesloten met een bijzonder concert in de Geerteskerk in Kloetinge. De Zeeuw Albert-John Vervorst componeerde voor Brassband Excesior een muziekstuk dat hij baseerde op het werk van Gerard Menken als dirigent en muziekdocent. Dat beleeft tijdens het slotconcert zijn wereldpremière. De schilderijen van de leerlingen van De Kloetingse school zijn tijdens dit concert te bewonderen.