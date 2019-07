KPN breidt Zeeuws glasvezelnetwerk fors uit

In Tholen-stad wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het netwerk, en in Yerseke is vandaag de eerste schop de grond in gegaan. Via glasvezel kan veel sneller en stabieler internet worden geleverd dan nu het geval is via de telefoonlijn of de kabel. Op welke zeven andere plekken KPN glasvezel aan gaat leggen, wil het bedrijf om strategische redenen nog niet kwijt. Maar de plannen zijn 'zeer concreet'. Omdat nog niet alles rond is tussen KPN en de desbetreffende gemeenten, houdt het bedrijf de kaken voorlopig nog stijf op elkaar.

"Maar het worden de wat grotere plaatsen in Zeeland", laat Jort Wever weten. Wever is commercieel directeur regionaal bij KPN en houdt zich bezig met de uitrol van glasvezel in Nederland. Buiten de negen plaatsen die nu op de rol staan, wil het telecombedrijf het glasvezelnetwerk steeds verder uitbreiden naar zoveel mogelijk Zeeuwse huishoudens. "Dit is de digitale snelweg naar de toekomst toe en dat betekent ook dat we na deze negen plaatsen het verder zullen gaan uitrollen."

Archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Deze ambitie past in de plannen van KPN die het voor heel Nederland heeft. Het bedrijf heeft zichzelf als doel gesteld om voor 2022 een miljoen huishoudens te 'verglazen', zoals het aansluiten van glasvezel ook wel wordt genoemd.

Yerseke primeur

In Tholen hebben 2.300 huishoudens glasvezel en in Yerseke gaat het om zo'n 3.000 huishoudens. Daarnaast heeft Yerseke een primeur. "Yerseke is de eerste plaats in Nederland waar we gebruik maken van onze nieuwe glasvezeltechnologie waarmee we in de toekomst ook snelheden van boven de 1 gigabyte kunnen realiseren", legt Jort Wever uit.

Bij de aanleg van glasvezel in Nederland werd Zeeland in het verleden vaak overgeslagen. Dat KPN Zeeland nu niet overslaat, heeft volgens Wever niks te maken met de stappen die Delta afgelopen jaar heeft gemaakt, toen dit bedrijf sneller internet via de kabel ging aanbieden. "We kijken uiteraard naar wat onze concurrenten doen, maar we zien vooral dat klanten steeds meer behoefte hebben aan sneller internet", verklaart Wever de keuze voor de aanleg van glasvezel. "Het heeft te maken met een stukje timing en iets met wat we in heel Nederland doen, en heeft geen relatie met het netwerk van Delta."

Tientallen miljoenen

Met de verglazing van 50.000 Zeeuwse huishoudens is een investering gemoeid "van enkele tientallen miljoenen euro's. Een behoorlijke investering dus. Niet alleen in geld maar ook in arbeidskracht", legt Wever uit.

Het is de bedoeling dat de eerste huishoudens in Yerseke in het najaar gebruik kunnen maken van het snellere internet. De huishoudens zitten overigens niet vast aan KPN als ze willen profiteren van het snellere internet. De telecomgigant is wettelijk verplicht haar netwerk open te stellen voor andere aanbieders. Delta heeft die verplichting niet voor haar kabelnetwerk.