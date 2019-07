Knutselen, spelen, zingen én Onze Lieve Heer leren kennen

Vanochtend waren er zo'n vijftien kinderen aanwezig bij de start van deze vakantie-activiteit die elk jaar georganiseerd wordt door de Marnixkerk in Vlissingen.

Boodschap uitdragen

Volgens een van de leidinggevenden, Carlien van Westenbrugge, is het doel tweeledig. "Kinderen die nog niet op vakantie gaan of die helemaal niet op vakantie gaan of kunnen, bieden we een plek waar ze naartoe kunnen, zodat ze zich niet hoeven te vervelen. Hier kunnen ze andere kinderen ontmoeten en lekker knutselen."

Maar daarnaast willen ze tijdens de Kidsclub ook een boodschap uitdragen. "We willen ook heel graag aan kinderen vertellen dat de Here Jezus er ook voor hun is."

Van Westenbrugge wil graag dat kinderen weten dat ze waardevol zijn voor God. "Het is belangrijk dat je de Here Jezus als fundament in je leven hebt en weet dat hij er altijd is." We proberen dit over te brengen door middel van een sketch, het zingen van liedjes en verhalen uit de bijbel. En het contact met de kinderen is hierbij erg belangrijk."

De Kidsclub is overigens niet alleen bedoeld voor kinderen die al aangesloten zijn bij een kerk. Volgens Van Westenbrugge is juist iedereen van harte welkom om kennis te maken met de bijbel.

Kidsclub gestart in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Kinderen welkom

Deze week vindt de Kidsclub plaats op twee locaties. De kinderen zijn van maandag- t/m donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur welkom op De Burcht Rietheim in Oost-Souburg en bij ROAT in Westerzicht. Van 15 t/m 18 juli zijn alle kinderen welkom op De Wissel in Vlissingen.

