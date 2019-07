Voor het eerst een Zeeuwse winnaar in de Terras Top 100

Eindelijk goud voor broers Paul en Bart Melis in de Terras Top 100. (foto: Misset Horeca)

Tot twee keer toe greep De Werf nét naast de winst. Zowel in 2016 als in 2017 werd het restaurant tweede. In 2018 deed het niet mee aan de verkiezing. Restaurant- en café-eigenaren die mee willen doen, moeten zich inschrijven en daar een bedrag voor betalen. Dit jaar schreven elf Zeeuwse terrassen zich in voor de verkiezing.

Nadat een restaurant zich ingeschreven heeft voor de verkiezing, wordt het bezocht door een mystery guest en een vakjurylid. Beide bezoeken zijn onaangekondigd. Deze mensen gaan pas op pad als het 'terrasweer' is. Ze beoordelen de terrassen op exterieur (of ze schoon en verzorgd zijn) en de menukaart, maar ook de bediening wordt beoordeeld op gastvrijheid, uitserveren, afruimen en afrekenen. De voorlopige top 5 wordt uiteindelijk in een aangekondigd bezoek opnieuw bezocht, deze keer door de hoofdjury. Die bepaalt de definitieve ranking.

De broers Paul en Bart Melis namen in maart 2017 het restaurant in Veere over. Daarvoor runden ze elf jaar lang het Middelburgse restaurant De Gespleten Arent. Zowel mystery visitors, vakjury als hoofdjury waren in drie rondes onder de indruk van De Werf. "Gastvrij, vakkundig, ondernemend, culinair hoogstaand, servicegericht; De Werf heeft zonder meer het perfecte terras", schrijft Misset Horeca in een verklaring.

Vorig jaar stonden er nog zeven Zeeuwse terrassen in de top 100.

