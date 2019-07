'Glasvezel KPN geen oorlogsverklaring, maar Delta is gewaarschuwd'

Het is volgens de experts nog wel te vroeg om te spreken over een 'slag' om de Zeeuwse klant, maar het is wel een teken aan de wand.

KPN legt glasvezelnetwerk aan. (foto: Omroep Zeeland)

"De providers houden elkaar nauwlettend in de gaten. Dus als er een de capaciteit vergroot, kan de ander niet achterblijven", zegt telecomanalist David Yoshikawa van het onafhankelijke telecom-adviesbureau Stratix.

Momenteel levert KPN in Zeeland alleen internet via de telefoonlijn (kopernetwerk). De internetsnelheid bij deze zogenoemde DSL-techniek blijft ver achter bij die van de kabel. Delta is momenteel de enige aanbieder in Zeeland van sneller internet. Vorig jaar besloot het bedrijf om de kabel volledig te gaan gebruiken voor internet. Dat betekende het einde van het analoge signaal via de kabel in Zeeland.

"Delta zegt dat ze nu een gigabyte over de kabel kunnen leveren en voor KPN is het lastig om die snelheid uit het huidige kopernetwerk te persen." Met glasvezel zijn die snelheden volgens Yoshikawa wel mogelijk 'en zelfs hoger dan dat'.

Witte vlek

De aanleg van glasvezel neemt al langere tijd een vlucht, maar dan voornamelijk in de rest van Nederland. Zeeland is daarbij tot nu toe grotendeels overgeslagen. Op een overzicht van adviesbureau Stratix (derde kwartaal 2018) is duidelijk te zien dat Zeeland nog een witte vlek is als het gaat om de aanleg van glasvezel.

Overzicht van het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland (derde kwartaal 2018) (foto: Stratix)

De dominantie van Delta in Zeeland is daar volgens Yoshikawa de oorzaak van. "Zeeland is van oudsher al een lastige markt voor KPN. Dus bij de aanleg van glasvezel gingen ze eerst voor de makkelijk te winnen gebieden buiten Zeeland."

Vertrouwen

En bij die lezing van Yoshikawa sluit Erik Compter zich aan. Compter verdiept zich al jaren in de glasvezelnetwerken in Nederland. Hij doet dat voor Telecompaper, een onderzoeks- en publicatieplatform over de telecomindustrie. In plaats van glasvezel aan te leggen had de telecomgigant, volgens Compter, een rotsvast vertrouwen dat ze het wel gingen redden door hun bestaande kopernetwerk te upgraden.

"Maar nu Delta volop inzet op sneller internet via de kabel, moet KPN wel iets doen om die paar Zeeuwse klanten te behouden. Dus heeft KPN Zeeland ontdekt als het gaat om snel internet."

Lijfsbehoud

De experts denken dan ook dat KPN deze stap meer uit 'lijfsbehoud' heeft gezet en er niet zozeer een dreiging van uit gaat richting Delta. Maar het is wel een teken aan de wand van wat er de komende jaren wellicht nog komen gaat. Daarbij speelt mee dat EQT, het moederbedrijf van Delta, een steeds grotere concurrent aan het worden is van KPN. Buiten Zeeland concurreren deze partijen steeds vaker als het gaat om de aanleg van glasvezel.

Maar er is nog veel werk aan de winkel voor KPN in Zeeland, volgens Yoshikawa. "Ze hebben nog niet overal in Zeeland hun kopernetwerk geüpgraded en kiezen nu al wel voor glasvezel. Dus ik ben benieuwd op welke zeven plekken ze nog meer glasvezel gaan aanleggen."

En nu bekend is dat KPN na 2021 glasvezel verder gaat uitrollen in Zeeland zal "Delta de hete adem van KPN wel in de nek gaan voelen en dat ook gaan merken in hun klantenaantal." Maar op de korte termijn ziet Yoshikawa nog geen problemen ontstaan voor Delta.