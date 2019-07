Goese dierenarts wint tv-programma Dr. Pol, maar gaat voorlopig niet naar Amerika

Het moment waarop Marten van den Boomgaard hoort dat hij de nieuwe collega van Dr Pol wordt. (foto: Omroep Zeeland)

Van den Boomgaard heeft sinds 2005 een dierenkliniek in Goes, maar zal naar het Amerikaanse Michigan moeten verhuizen om in de praktijk van Dr. Pol te gaan werken. In het radioprogramma Zeeland wordt wakker laat Van den Boomgaard weten dat hij dat vanwege privéomstandigheden in ieder geval voorlopig niet gaat doen. "Er is iets gebeurt in de maanden dat we daar mee bezig waren, waardoor de situatie privé nogal is veranderd waardoor het uitgesloten is dat ik nu wegga." De dierenarts sluit niet uit dat hij op een later moment alsnog naar Amerika verhuist.

Natuurlijk is Van den Boomgaard wel blij dat hij het programma gewonnen heeft. "Dr. Pol vindt dat ik het best pas in de praktijk. Van alle kandidaten was ik in zijn ogen het meest geschikt. Hij is even oud als mijn vader en heeft een aantal pleegkinderen. Wat ik mij voor kan stellen is dat hij in mij de volgende generatie zag. Als hij een zoon zou hebben, had ik dat kunnen zijn."

In de televisieserie moest Van den Boomgaard acht dagen meedraaien in de praktijk van Jan-Harm Pol. Televisiester Jan-Harm Pol komt oorspronkelijk uit Drenthe, maar verhuisde later naar Amerika. Daar is hij bekend geworden door de reality-televisieserie 'The incredible Dr. Pol' op National Geographic, waarin alles draait om zijn werkzaamheden in zijn praktijk in Michigan. Omdat het, mede door de bekendheid van de televisieserie, zo ontzettend druk is in zijn praktijk, heeft hij een helpende hand nodig en deze probeert hij te vinden via de nieuwe Nederlandse televisieserie.

