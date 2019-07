Zeeland wordt wakker: beste terras, Pabo en Dr. Pol

Eindelijk goud voor broers Paul en Bart Melis in de Terras Top 100. (foto: Misset Horeca)

Eindelijk een Zeeuwse winnaar

Eindelijk goud voor De Werf in Veere: het restaurant is gistermiddag uitgeroepen tot winnaar van de Terras Top 100 2019. In totaal staan er drie Zeeuwse restaurants op de lijst, op nummer 72 staat Soif en op 93 Pier 7, beiden in Vlissingen.

Reclame voor Beate Uhse, moederbedrijf van Pabo Walsoorden. (foto: Beate Uhse AG)

Erotiekbedrijf Pabo voelt opnieuw nattigheid

Postorderbedrijf Pabo in Walsoorden verkeert opnieuw in financiële problemen. In het register van de Kamer van Koophandel staat dat het erotiekbedrijf surseance van betaling heeft aangevraagd. Het is niet bekend wat de gevolgen voor het personeel zijn. Surseance van betaling wordt aangevraagd als een bedrijf de schuldeisers niet kan betalen.

Dr. Pol (foto: ANP)

Zeeuw in de voetsporen van Dr. Pol

Marten van den Boomgaard uit Goes heeft het RTL-programma 'In de voetsporen van Dr. Pol' gewonnen. Dat betekent dat hij naar Michigan moet verhuizen, al zal dat voorlopig niet gebeuren.

Oefenwedstrijd Serooskerke - ADO Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Serooskerke houdt schade beperkt

De voetballers van Serooskerke hebben gisteravond de oefenwedstrijd tegen de profs van ADO Den Haag verloren. In Serooskerke was de eredivisionist met 5-0 te sterk. Vrijdag speelt ADO een oefenduel tegen RCS.

(foto: Omroep Zeeland)

Het weer

Het wordt een zonnige dag met af en toe wat stapelwolken. Er staat een zwakke tot matige wind en het wordt rond 20 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.