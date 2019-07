Een baan buiten de provincie ruilen voor werk dichter bij huis; veel Zeeuwen zien het wel zitten

40.000 forensen

Volgens ZB Planbureau reizen dagelijks ruim 40.000 Zeeuwen de provincie uit voor hun werk. Gezien het grote aantal vacatures in Zeeland is deze groep erg belangrijk voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. De verwachting is dat er in 2020 in Zeeland een tekort is van zo'n 6.000 arbeidskrachten.

Uit de enquête blijkt onder meer dat ruim 50 procent van alle forensen één tot drie uur per dag moeten reizen om op hun werk te komen. Daarnaast heeft ruim 34 procent het idee dat een soortgelijke baan ook in Zeeland te vinden zal zijn. De beeldvorming is wel dat er in Zeeland voor deze forensen te weinig passende banen zijn, maar dit wel aan het verbeteren is.

Forensen in de file op weg naar hun werk (foto: Omroep Zeeland)

De meeste forensen die de enquête hebben ingevuld, geven aan dat ze aan het denken gezet zijn om weer in Zeeland te gaan werken, vooral kijkend naar het toekomstperspectief op de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Niet inleveren op arbeidsvoorwaarden

De forensen zeggen wel dat ze niet van plan zijn veel in te leveren. Ze willen hetzelfde salaris, een soortgelijke functie, vergelijkbare voorwaarden en doorgroeimogelijkheden.

Het zaadje is geplant. De resultaten zijn bekend en we weten wie de forensen zijn. We kunnen dus nu gericht gaan zoeken naar geschikte vacatures." Jim Goedhart - De Zeeuwse Connectie

Volgens Jim Goedhart van de Zeeuwse Connectie is de eerste stap gezet en moet er nu actie worden ondernomen. "Het zaadje is geplant. De resultaten zijn bekend en we weten wie de forensen zijn, dus kunnen we nu gericht aan de slag met de belangstellenden. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een-op-eencontact, waarbij er wordt gekeken wat voor passende vacatures er zijn en bij welke bedrijven we ze kunnen introduceren. Allemaal om ervoor te zorgen dat ze een baan in Zeeland krijgen."

'Ik woon niet voor niets in Zeeland'

De uit Goes afkomstige Sandra Verlaan werkt als HR-manager bij de Mediamarkt in Rotterdam. "Ik vind vooral het reizen zonde van m'n tijd. Ik zou liever op m'n fiets naar m'n werk gaan en genieten van het Zeeuwse landschap."

Verlaan heeft aangegeven dat ze wel in Zeeland zou willen werken, maar tot op heden geen geschikte baan gevonden. "Ik woon niet voor niets in Zeeland en dat geldt denk ik voor de meeste forensen. Dus waarom zou je er ook niet willen werken?"

Verlaan is ook van mening dat er genoeg vacatures zijn, dus met een stukje begeleiding vanuit De Zeeuwse Connectie moet het lukken om een baan te vinden in Zeeland. "Zij hebben een netwerk, waardoor je eerder geïntroduceerd kan worden bij werkgevers."

Forensen in de trein op weg naar hun werk (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat is blij met de enquête. "We hebben daardoor een representatief beeld van de forens en wat hij doet. En hiermee kunnen we ook daadwerkelijk wat doen." De Bat is wel enigszins verbaasd over het percentage forensen dat aangeeft hier te willen werken. "Dat betekent dat we aan de slag moeten, want dat aantal kan helpen om het tekort wat we in Zeeland hebben aan arbeidskrachten op te lossen."

Nog wel wat verbeterpuntjes

Volgens De Bat moeten er in de provincie nog wel wat puntjes worden aangepakt, zoals het beter presenteren van de vacatures aan deze doelgroep. Daarnaast moeten werkgevers meer rekening houden met in welke levensfase de forens zit en daar meer op inspelen.