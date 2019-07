Voor 1,75 euro per rit over het eiland Tholen

Thover gaat alleen rijden als vraag naar is (foto: OZ)

Er zijn geen vaste routes, het busje gaat alleen rijden als iemand daar om vraagt. Een ritje gaat 1,75 euro kosten. Provinciebestuurder Harry van der Maas is enthousiast over het plan: "Het is kleinschalig, vraaggericht. Denk aan een oudere inwoner van Tholen die naar de dagbesteding wil of een kind dat om een een vast tijdstip naar zijn school verderop wil."

Initiatief van inwoners zelf

Van der Maas vindt het mooi dat het initiatief komt van mensen van Tholen zelf en dat het ook gerund gaat worden door vrijwilligers. "Wij moeten naar een nieuwe vorm van openbaar vervoer in Zeeland. Vaste routes rijden met grote bussen is voor een belangrijk deel verleden tijd. Met dit proefproject kunnen we zien wat wel en niet werkt. Als het werkt, kan het ook in andere dunbevolkte gebieden in Zeeland. "

Wanneer de bus voor het eerst de weg opgaat, is nog niet bekend. Maar de kans is groot dat dit nog dit jaar gebeurt, aldus Van der Maas.