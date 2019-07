Zeeland heeft een sterrenrestaurant minder

De Potter heeft een weloverwogen besluit genomen. "Ik heb er lang over nagedacht. De ster was de mooiste beloning die we kregen, maar hij werpt ook een drempel op. Ik wil dat jong en oud hier komen eten, dat iedereen het idee heeft dat je hier ongedwongen goed kunt eten in een losse vibe."

In de kelder

Het rode Michelinbordje is inmiddels van de gevel gehaald en ligt nu in de kelder. Half december komt de nieuwe Michelingids uit, tot die tijd blijft La Trinité in de huidige gids staan. Volgens De Potter heeft Michelin begrip voor zijn besluit.

Dat besluit is absoluut niet ingegeven door te weinig klandizie of de druk die een Michelinster met zich meebrengt, zegt De Potter. Nee, klanten genoeg. En die druk die bepaal je zelf. Het gaat er om dat je altijd op niveau kookt voor je gasten, niet omdat het voor Michelin of GaultMillau is."