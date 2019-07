Twee hennepkwekerijen opgerold in gemeente Hulst

Hennepkwekerij in bedrijfspand opgeruimd (foto: Archief)

In een leegstaand bedrijfspand aan de Gentsevaart in Kapellebrug werden 700 planten gevonden. Een 22-jarige man, die in het pand aanwezig was, is aangehouden voor verder verhoor.

Kuitaart

In een stacaravan aan de Meerdijk in Kuitaart werden 300 hennepplanten gevonden. Ook werden er twee auto's in beslag genomen. De energieleverancier doet aangifte van diefstal van illegale stroom, omdat de elektriciteit buiten om de meter werd afgetapt. Er is niemand aangehouden.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft beide hennepplantages ontmanteld en vernietigd.