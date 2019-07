Tegenstanders marinierskazerne zien kansen; 'Van uitstel komt afstel'

Pas als de medezeggenschapsraad van mariniers klaar is met de onderhandelingen over de nieuwe kazerne, wordt er een beslissing genomen over wie de grond van de kazerne bouwrijp mag gaan maken. Dat moet uiterlijk op 1 juli volgend jaar rond zijn. Dat schreef staatssecretaris Visser van Defensie vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer.

Hou op met de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen." Isabelle Diks, Tweede Kamerlid GroenLinks

Maar het duurt allemaal veel te lang, vindt GroenLinks Tweede Kamerlid Isabelle Diks. "Hou op met de verhuizing naar Vlissingen. Dat is gewoon niet meer haalbaar. Het besluit is eigenlijk door de tijd ingehaald."

Isabelle Diks, Tweede Kamerlid GroenLinks (foto: Omroep Zeeland)

Verhuisplan marinierskazerne is achterhaald, vindt Isabelle Diks van GroenLinks in gesprek met Marcel Decraene

Het besluit om het Korps Mariniers naar Vlissingen te verplaatsen in genomen in 2012. In 2017 had de kazerne klaar moeten zijn. Door alle vertragingen wordt het op z'n vroegst 2024. "Ik heb reden om aan te nemen dat met het nieuwe advies dat misschien wel 2026 of 2027 gaat worden. Dan zou je vijftien jaar na het besluit pas zo'n kazerne opleveren voor een Korps Mariniers dat as we speak aan het leeglopen is!"

Binnenhof Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

Ik hoop dat de kans op verhuizen kleiner is." Jean Debie, voorzitter Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM)

Jean Debie is voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM). Op het hoofdkantoor van de bond in Den Haag laat Debie duidelijk weten dat wat hem betreft weer een jaar uitstel leidt tot het definitieve afstel van de verhuizing van de Marinierskazerne naar Vlissingen: "Ik hoop dat de kans op verhuizen kleiner is."

Douanekazerne

Maar dat betekent niet dat Zeeland met lege handen achterblijft. Volgens Debie zou een douanekazerne in de plaats moeten komen van de nu geplande marinierskazerne. Met de Brexit voor de deur is daar volgens de vakbondsleider animo voor: "Ik merk dat daar draagvlak voor is bij de leden van de marechaussee, de douane en de marine. Ook politiek is dat draagvlak te vinden."

Kamerlid Diks pleit eveneens voor een zogeheten multi-purpose kazerne, waar wat haar betreft ook een deel van de mariniers gebruik van zou kunnen maken.

Jean Debie, voorzitter Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM (foto: Omroep Zeeland)

Jean Debie van VBM ziet meer draagvlak voor douanekazerne

"Ik denk dat als we een goed besluit hebben genomen, dat het besluit staat en dat je daar verantwoordelijkheid voor moet nemen." André Bosman, Tweede Kamerlid voor regeringspartij VVD én inwoner van Zeeland, moet niets hebben alternatieve plannen voor de marinierskazerne. Ook niet nu het proces weer vertraging heeft opgelopen.

Afspraak is afspraak

"Ik sta nog steeds achter het besluit en daar ga ik de staatssecretaris en het kabinet aan houden. Daar is volgens mij een bredere consensus voor in de Kamer."

André Bosman, VVD Tweede Kamerid en Zeeuw, op het Binnenhof in Den Haag (foto: Omroep Zeeland)

André Bosman (VVD) houdt vast aan het genomen besluit over de marinierskazerne

